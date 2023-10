Mediengruppe ÖSTERREICH: Next Generation übernimmt weitere Führungsfunktionen

Alexandra Fellner wird oe24.TV-Geschäftsführerin, Desirée Fellner wird Digital-Chefredakteurin aller Magazine

Wien (OTS) - Die Mediengruppe ÖSTERREICH setzt die nächsten Schritte für den Übergang zur Next Generation: Alexandra und Desirée Fellner (beide 26) übernehmen mit Oktober weitere Führungsrollen im Familien-Unternehmen.

Alexandra Fellner verstärkt ab sofort gemeinsam mit Niki Fellner die Geschäftsführung von oe24.TV. Alexandra Fellner war seit 2021 für den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes „Business TV“ zuständig und ist seit 2022 Geschäftsführerin in der Fellner Medien Holding. Als oe24.TV-Geschäftsführerin wird sie künftig operativ die Bereiche Vermarktung, Business Development sowie Ad Operations von oe24.TV verantworten.

Alexandra Fellner: „Es ist ein besonders spannender Zeitpunkt, um diese Position übernehmen zu dürfen. oe24.TV hat sich über die letzten Jahre sehr erfolgreich in der Fernsehlandschaft etabliert und wird mit 2024 - dank zahlreichen Wahl- & Sportereignissen - ein weiteres TV-Highlight-Jahr erleben. Wir haben mit unserer neuen Teamaufstellung und unserer Vermarktungs-Offensive einen großen Schritt in der Zusammenarbeit mit den Werbekunden gemacht und ich bin überzeugt, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Potenzial voll auszuschöpfen.“

Desirée Fellner wird ab Oktober Digital-Chefredakteurin aller Magazine und verantwortet den Online-Auftritt von MADONNA, Gesund&Fit, Live&Style, Cooking und Reiselust. Desirée Fellner ist seit 2022 im Unternehmen tätig und hat seit Anfang des Jahres die redaktionelle Leitung der Online-Magazin-Seiten übernommen. Sie wird sich insbesondere auf den weiteren Ausbau und das geplante Redesign der Online-Magazin-Welt der Mediengruppe ÖSTERREICH fokussieren.

Desirée Fellner: „Ich freue mich unsere digitale Wachstumsstrategie für unser gesamtes Magazinangebot voranzutreiben. Mit einem Plus von 42 Prozent bei den Unique Usern innerhalb der letzten sechs Monate (März bis September) verzeichnen wir bereits ein sehr starkes Wachstum unserer digitalen Lifestyle-Channels, auf dem wir auch in den kommenden Jahren aufbauen wollen. Ich bin davon überzeugt, dass unsere 360-Grad Magazin-Welt in Print, Digital und Social Media nicht nur ein umfangreiches und qualitätsvolles Medienumfeld für unsere Leser und Kunden bietet, sondern uns auch bestens für die Zukunft aufstellt.“

Mit den neuen Management-Funktionen von Alexandra und Desirée Fellner sind gemeinsam mit MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin und CEO Niki Fellner nun bereits vier Mitglieder der Next Generation in der Mediengruppe ÖSTERREICH tätig. Andreas Pres, der in den vergangenen eineinhalb Jahren den erfolgreichen Übergang zur Next Generation begleitet hat, hat seinen Beitrag zur Unternehmenstransformation mit 30. September abgeschlossen. Seine Funktionen als Co-Geschäftsführer in den Holding-Gesellschaften übernimmt Martin Lamprecht.

Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH: „Ich freue mich sehr, dass Alexandra und Desirée unser Familien-Unternehmen in so wichtigen Schlüsselfunktionen verstärken und uns bei der digitalen Transformation zu einem modernen 360-Grad-Medienhaus unterstützen. Wir haben in den letzten Monaten sensationelle Wachstumsraten bei Online und TV verzeichnet und ich bin mir sicher, dass wir diesen Erfolgskurs mit Desirée und Alexandra weiter fortsetzen können. Bei Andreas Pres möchte ich mich für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen 18 Monaten bedanken. Wir haben mit Hilfe seiner tatkräftigen Unterstützung den Übergang zur Next Generation erfolgreich vorangetrieben und viele wichtige Zukunftsschritte von einem reinen Print-Medienhaus zu einem digitalen Medienhaus gesetzt.“

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

CEO

+43(0)1 58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at

www.oe24.at