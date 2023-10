Einladung zur Pressekonferenz: Bargeld, Karte, Digitaler Euro: Die Zukunft des Bezahlens in Österreich

Bezahlen mit Bargeld, Karte oder Digitalem Euro: Das Bezahlen in Österreich verändert sich.

Wien (OTS) - Bezahlen mit Bargeld, Karte oder Digitalem Euro: Das Bezahlen in Österreich verändert sich. Das Bargeld bleibt weiterhin sehr wichtig, und digitale Zahlungslösungen steigen in der Nutzung, besonders im E-Commerce. Mit dem Digitalen Euro kommt eine Neuerung auf den Markt, die Chancen für den Handel mit sich bringt. Nexi verfügt über großes Know-how im Zahlungsverkehr und sichert den österreichischen Handel ab – ob Bargeld, Karte oder Digitaler Euro.

Gemeinsam mit dem Handelsverband und der Oesterreichischen Nationalbank lädt Nexi zur Pressekonferenz ein, um über die Zukunft des Bezahlens in Österreich und ihre Bedeutung für Handel und Wirtschaft zu sprechen.

Donnerstag, 19. Oktober 2023 // 09:30 Uhr

Motto am Fluss // Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien





Gesprächspartner:innen:

Damir Leko // Nexi Austria GmbH

// Nexi Austria GmbH Carola Wahl // Nexi Group

// Nexi Group Petia Niederländer // Oesterreichische Nationalbank

// Oesterreichische Nationalbank Rainer Will // Handelsverband

// Handelsverband Moderation: Birgit Kraft-Kinz, KRAFTKINZ





Wir bitten um verbindliche Zusage bis 16.10.2023 unter nexi @ kraftkinz.com.

Datum: 19.10.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Motto am Fluss, Extraraum, Erdgeschoss

Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.nexi.at/de

Rückfragen & Kontakt:

c/o KRAFTKINZ Powergroup GmbH

Brendan Philipp

brendan.philipp @ kraftkinz.com

+43 660 301 83 43