Digitale Kompetenzen: Diese Wiener Initiativen zeigen vor, wie’s geht

Blogreihe der DigitalCity.Wien holt Vorzeigeprojekte für digitale Bildung vor den Vorhang

Wien (OTS/RK) - Die Stadt Wien bietet ein umfassendes Angebot, das Wiener*innen den Zugang zu und den Erwerb von digitalen Kompetenzen erleichtert. Die Blogreihe „Digitale Kompetenzen – Wiener Best Practices“ der DigitalCity.Wien präsentiert Initiativen, die sich aktiv für die Förderung digitaler Fähigkeiten in der Stadt einsetzen. Initiiert von der Stadt Wien wird die Kampagne von UIV Urban Innovation Vienna GmbH, der Klima- und Innovationsagentur Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, koordiniert.

„Viele unterschiedliche Ansätze der Stadt Wien tragen bereits heute dazu bei, die digitalen Kompetenzen der Wiener Bevölkerung zu fördern. Dazu zählen insbesondere die Digitale Bildungsstrategie, der Infrastrukturausbau in Bildungseinrichtungen, Schulbesuche von Digitalisierungsexpert*innen der DigitalCity.Wien sowie die Ausbildungsoffensive für Digital Officer der Stadt Wien. Es gilt aber auch, die vielen Einzelprojekte vor den Vorhang zu holen, die schon heute die digitalen Kompetenzen aller Wiener*innen stärken“, sagt Michael Hagler, Digitalisierungsreferent in der Magistratsdirektion Wien. „Die vorgestellten Initiativen und Projekte stammen von einer breiten Palette von Akteur*innen und unterstreichen deren Engagement für digitale Bildung und Inklusion. Diese Best Practices zeigen auf, wie die Wiener*innen, allen voran Kinder und Jugendliche, von den unterschiedlichen Angeboten profitieren können. Die Vielfalt zeigt, dass Digitalisierung keine Barriere sein muss, sondern vielmehr eine Chance bietet, die Gesellschaft in all ihrer Diversität zu stärken“, so Michael Hagler.

DigitalCity.Wien - Digitale Kompetenzen für alle

Die DigitalCity.Wien leistet im Auftrag der Stadt Wien wichtige Beiträge zur Stärkung von digitalen Kompetenzen in der breiteren Bevölkerung und auch im Bereich der Fachkräftesicherung, indem Wiener Lösungen sichtbar gemacht und Akteur*innen des Wiener Digitalstandorts miteinander vernetzt werden. Ein langjähriges Projekt der DigitalCity.Wien ist die Bildungsinitiative, ein kostenloses Angebot für alle Wiener Schulen: Als Partner*innen der DigitalCity.Wien besuchen Expert*innen aus Forschung und Wirtschaft Schulklassen und halten Workshops zu unterschiedlichen Themen der Digitalisierung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Vielfalt und Inklusion durch Programme wie She.Digital Wien, ein Netzwerk mit dem Ziel, Mädchen und Frauen für eine Karriere in der IT zu begeistern.

Reinschauen lohnt sich

Die Blogreihe „Digitale Kompetenzen – Wiener Best Practices“ kann über den Blog auf der Website der DigitalCity.Wien und dem LinkedIn-Kanal DigitalCity.Wien verfolgt werden. Unter anderem mit Beiträgen von Stadt Wien, Urban Innovation Vienna, Wirtschaftsagentur Wien, waff – Wiener Arbeitnehmerförderungsfonds, Wiener Bildungsserver, die Wiener Volkshochschulen und Volkshilfe Wien.

Digital Days 2023 – mit spezifischen Angeboten für Schüler*innen

Darüber hinaus veranstaltet die DigitalCity.Wien jedes Jahr die Digital Days, ein zweitägiges Event mit einem abwechslungsreichen Programm bestehend aus Vorträgen, Diskussionspanels, Workshops und einer interaktiven DigiStreet Ausstellung, die sich auch explizit an Schüler*innen richtet. Die diesjährigen Digital Days finden am 20. und 21. November im Technischen Museum Wien statt. Programm und Anmeldung unter: https://digitales.wien.gv.at/digital-days-2023/

Über DigitalCity.Wien

Die DigitalCity.Wien ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Wien, der Wiener Digitalwirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Ihr Ziel ist, Wien zur digitalen Hauptstadt und digitale Wiener Lösungen sichtbar zu machen, Akteur*innen des Wiener Digitalstandorts miteinander und insbesondere mit der Stadt Wien und ihrer Stadtverwaltung zu vernetzen, sowie digitale Fragen, Entwicklungen und Trends gemeinsam zu diskutieren und so die zukunftsgerechte Entwicklung am Standort Wien sicherzustellen. Die DigitalCity.Wien wird im Auftrag der Stadt Wien (Büro des CIO) von UIV Urban Innovation Vienna GmbH, der Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, koordiniert.

