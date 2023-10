Eine Ära geht zu Ende: sms.at schließt ihre Pforten

Nach 24 Jahren stellt die Plattform „sms.at“ mit 13. Dezember 2023 ihren Betrieb ein.

Graz (OTS) - Das waren noch Zeiten, als über „sms.at“ pro Monat 30 Millionen SMS versandt wurden und 800.000 Kunden die Plattform aktiv nutzten. 24 Jahre nach dem Launch der sozusagen ersten Social-Media-Plattform geht diese Ära nun zu Ende: „sms.at“ stellt bis zum 13. Dezember 2023 schrittweise ihre Services ein und schließt ihre Pforten für immer. Geschäftskunden können ihre SMS-Services künftig über websms, einen Dienst von LINK Mobility, weiter beziehen.

Für private User hat die SMS in den letzten Jahren rasant an Bedeutung verloren. Messenger-Dienste haben großteils ihre Rolle übernommen. Das zeigt sich auch in den Zahlen von „sms.at“: So wurden zu Spitzenzeiten 30 Millionen SMS pro Monat über die Plattform „sms.at“ versandt. Im heurigen Jahr waren es nur mehr 100.000 SMS pro Monat. „Aufgrund der Entwicklungen im privaten SMS-Versand haben wir nun schweren Herzens die Entscheidung getroffen, die Plattform einzustellen“, so Josef Grabner, Managing Director von LINK Mobility Austria, dem Betreiber von „sms.at“. Mit heute, 4. Oktober 2023, können Privatkunden keine Abos mehr abschließen und es sind keine neuen Registrierungen mehr möglich. Mit 13. Dezember 2023 wird der Betrieb von „sms.at“ dann komplett eingestellt. „sms.at“-Kunden wurden heute über die Schritte bis Ende des Jahres informiert.

Alternative für Vereine und Unternehmen

Im Gegensatz zum privaten Bereich verzeichnet der SMS-Versand bei Vereinen und Unternehmen auch weiterhin Zuwächse. LINK Mobility Austria bietet deshalb jetzigen „sms.at“-Kunden in diesem Bereich über websms eine sehr gute und kostengünstige Alternative an. „Jene, die ‚sms.at‘ kommerziell genutzt haben, können unser Einstiegsangebot mit 50 gratis SMS und einer 14-tägigen Testphase nutzen“, so Grabner. Die Registrierung erfolgt auf websms.at.

„sms.at“ – eine Marke für österreichischen Innovationsgeist

Die Geschichte von „sms.at“ zeugt sehr eindrucksvoll vom rasanten technologischen Wandel und dem österreichischen Innovationsgeist der letzten 20 Jahre. Als „sms.at“ im Jahr 1999 erstmals online ging, war das Internet noch ein relativ neues Phänomen und Ideen wie Social Media standen noch in den Kinderschuhen. In jener Zeit – lange vor Facebook oder MySpace – wuchs „sms.at“ zu einer Plattform, die schon früh wie ein Wegweiser in die Richtung zeigte, in welche die digitale Revolution sich entwickeln sollte. Über die Jahre haben sich sieben Millionen Menschen auf „sms.at“ versammelt, um sich zu vernetzen, sich kreativ auszudrücken und ihre Geschichte mit der Welt zu teilen.

So vielfältig die Community, ihre Gruppen und Themen waren, so vielfältig waren die damals bahnbrechenden und innovativen Tools der Plattform. So konnte man beispielsweise am SMS-Chat über den ORF Teletext teilnehmen, den passenden Partner auf Herz.Klopfen finden, Klingeltöne herunterladen und an zahlreichen SMS-Quizzes mit genialen Preisen teilnehmen. Selbst wenn die Präsenz von „sms.at“ über die Jahre nachließ, findet man bis heute liebevoll angebrachte „sms.at“-Aufkleber in unseren Lieblingsbars.

Über LINK Mobility DACH

LINK Mobility DACH ist eine Organisation bestehend aus zwei Unternehmen: LINK Mobility Austria GmbH und die in Deutschland ansässige LINK Mobility GmbH. Gemeinsam sind sie die führenden Anbieter von B2B Mobile Messaging-Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Messaging-Dienstleistungen für aktuell mehr als 7.000 Geschäftskunden werden an den Standorten in Graz und Hamburg erbracht. Mittels SMS, WhatsApp, RCS und weiteren innovativen Messaging-Kanälen bietet das Unternehmen effizienzsteigernde mobile Kommunikationslösungen für zentrale Geschäftsprozesse. Im KMU-Bereich steht eine onlinebasierte Lösung für ein schnelles und einfaches Onboarding (Self-Sign-Up) zur Verfügung. Im Großkundensegment zeichnet sich LINK Mobility durch individuelle Beratung und maßgeschneiderte Produktlösungen aus.

LINK Mobility DACH ist Teil der LINK Mobility Gruppe, die als einer der führenden europäischen Anbieter von Mobile Messaging- und CPaaS-Lösungen unter dem Börsenticker „LINK“ an der Osloer Börse notiert ist und über Niederlassungen in 18 verschiedenen Ländern verfügt. Mehr unter: www.linkmobility.com/de

