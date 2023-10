GRAF ISOLA Rechtsanwälte: Dr. Sebastian Mahr erweitert Partnerschaft

GRAF ISOLA baut den Bereich Dispute Resolution aus. Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich Litigation, Arbitration sowie im Versicherungs- und Gesellschaftsrecht.

Wien (OTS) - GRAF ISOLA baut den Bereich Dispute Resolution aus und gewinnt mit RA Dr. Sebastian Mahr (38) einen weiteren Partner. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich Litigation, Arbitration sowie im Versicherungs- und Gesellschaftsrecht.



GRAF ISOLA steht seit dem Gründungsjahr 1995 für umfassende Erfahrung in den Bereichen Prozessführung und Schiedsverfahren. Nun verstärkt mit Sebastian Mahr ein weiterer erfahrener Experte dieses vermehrt nachgefragte Beratungsfeld.

Sebastian Mahr, gebürtiger Wiener und Familienvater, war zuvor als Litigation- und Arbitration Spezialist bei PHH Rechtsanwält:innen tätig (seit 2016 als Partner). Einer seiner Beratungsschwerpunkte ist das Versicherungsrecht. In diesem Feld beriet Mahr laufend zu allen Fragen rund um die Haftpflichtversicherung, mit besonderem Fokus auf D&O, Berufshaftpflicht, Produkthaftpflicht und Industrieschäden. Außerdem unterstütze er Versicherer von der Deckungsprüfung bis zur Schadensregulierung. Seine Expertise brachte Sebastian Mahr außerdem in den Bereichen Haftungsprozesse, Gesellschafterstreitigkeiten, Bank- und Finanzstreitigkeiten sowie im Wettbewerbsrecht ein.

„Mit meinem Eintritt bei GRAF ISOLA kann ich meine Erfahrungen in grenzüberschreitenden Verfahren in eine international tätige Wirtschaftskanzlei einbringen und bin zuversichtlich, dass wir unsere Kunden in Zukunft noch umfassender begleiten können. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit meinen neuen Partnern“, so Mahr.

Fotos unter: https://t1p.de/GRAFISOLA

Über GRAF ISOLA Rechtsanwälte GmbH:

Unter dem Motto 'Mehrwert durch juristische Maßarbeit' erarbeitet die Kanzlei seit 1994 maßgeschneiderte Lösungen für ihre nationalen und internationalen Mandanten. Das 25-köpfige Juristenteam verbindet dabei hohe juristische Beratungsqualität mit internationaler Erfahrung und innovativem Denken an den Standorten Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Graf

Rechtsanwalt

GRAF•ISOLA

f.graf @ grafisola.at

Stadiongasse 2, 1010 Wien | Vienna, Austria

www.grafisola.at