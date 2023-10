INTERNETOFFENSIVE präsentiert den "Digitalen Aktionsplan für Österreich"

Wien (OTS) - Die österreichischen Telekomunternehmen A1 Telekom Austria, Drei Österreich und Magenta Telekom appellieren an die Bundesregierung, keine weiteren Breitband-Ausbauförderungen mehr auszuschreiben. Die für den Breitbandausbau notwendigen finanziellen Mittel sind ausreichend vorhanden.



Für die nächste Ausbauförderung waren 400 Millionen Euro vorgesehen, die nun nach Meinung der IKT-Branche für eine Digitalisierungsoffensive dringend investiert werden sollen. Wie diese Digitalisierungsoffensive aussehen soll, haben 400 führende Expert:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung in den vergangenen 12 Monaten in einem umfassenden „Digitalen Aktionsplan für Österreich - Mission 2029“ zusammengefasst und am IKT-Konvent heute vorgestellt.



„Alle großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit wie die Energiewende, Cybersicherheit, Gesundheitsversorgung oder aber Investitionen in Bildung sind Herausforderungen, die ohne Digitalisierung nicht gestemmt werden können. Wenn es uns ein Anliegen ist, dass Österreich auch weiterhin attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt, dann müssen die heute präsentierten Pakete ehestmöglich umgesetzt werden. Unser Ziel muss sein, dass Österreich im wirtschaftlichen und sozialen Kontext unter die führenden digitalen Nationen aufschließt“, so Patricia Neumann, Präsidentin der INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH und Vorstandsvorsitzende von Siemens AG Österreich.



"Digitaler Aktionsplan“ der INTERNETOFFENSIVE unterstützt Ziel von 80 Milliarden Euro zusätzlicher Wirtschaftsleistung



Das Potenzial einer Umsetzung des nun vorliegenden "Digitalen Aktionsplans" in Österreich wird von der Internetoffensive auf insgesamt 80 Milliarden Euro an zusätzlicher Wirtschaftsleistung bis 2029 geschätzt: „Die wirtschaftlichen Impulse durch die richtige Nutzung von KI, Cloudinfrastrukturen und -anwendungen und anderen neuen Technologien sind enorm und bewirken laut einer Studie von EcoAustria 3,5 Prozent an Wirtschafts-Leistungssteigerung“, sagt Markus Schaffhauser, Vorstand der INTERNETOFFENSIVE und CEO von EVIDEN Austria.



"Große wirtschaftspolitische Projekte der nächsten Jahre wie die Energiewende sind ohne die Umsetzung von zwingenden Digitalisierungsmaßnahmen undenkbar. Antworten dazu liefert der Digitale Aktionsplan der INTERNETOFFENSIVE. Wir müssen diese Chancen für Bürger:innen und Unternehmen in den kommenden fünf Jahren nutzen, um im weltweiten Wettbewerb zu reüssieren“, so Martin Peck, Country Manager von Oracle Österreich. Er ergänzt: „Dazu braucht es mehr Investitionen in digitale Bildung und Fachschulen, mehr Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsinfrastrukturen, sowie die dringend notwendige finanzielle Unterstützung für Bürger:innen bei der Errichtung von Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüssen.“



