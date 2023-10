A1 siegt fulminant beim Connect Shop-Test und holt zum 6. Mal in Folge den ersten Platz

Wien (OTS) - Was für die Filmindustrie der kleine goldene Ritter ist, der alljährlich in Los Angeles verliehen wird, ist für die Mobilfunk-Shops im deutschsprachigen Raum der Connect Mobilfunk-Shoptest. Bereits zum 6. Mal in Folge kann sich A1 über diese prestigeträchtige Auszeichnung freuen. Dabei baut A1 seine Position noch weiter aus: Mit 451 Punkten erreicht A1 erstmals die Note „Sehr gut“ und verweist die Mitbewerber (408 und 395 Punkte) deutlich auf die Plätze.



„Wir setzen auf Kundenzentrierung und darauf einzigartige Customer Experience zu schaffen. Dafür stellen wir unsere Kund:innen in den Mittelpunkt – digital wie persönlich. Unsere exzellent geschulten A1 Shop Mitarbeiter:innen spielen dabei in unserer A1 Shop Welt eine essentielle Rolle. Diese Auszeichnung zeigt einmal mehr, wie sehr dieser Grundsatz gelebt und spürbar gemacht wird. Von ihrem Engagement, ihrer Höflichkeit, über das Lächeln im Gesicht bis hin zur professionellen Beratung – wir haben die besten Mitarbeiter:innen und das macht mich unheimlich stolz“, freut sich Natascha Kantauer-Gansch, A1 CCO Consumer.



„Die Kolleg:innen in den Shops sind einfach immer mit Spaß und Leidenschaft dabei, und das spüren unsere Kund:innen. Wir wollen jeden Tag besser werden und dass wir jetzt erstmalig die Note Sehr gut erreicht haben zeigt mir: Es zahlt sich aus! Ich bin unglaublich stolz auf diese Top Leistung von einem Top Team“, sagt Stefan Amon, A1 Director Residential Sales.



Das Testurteil im Detail: A1 siegt fulminant

"Der Testsieger trumpft diesmal richtig auf. Das ist der eloquenten und kundenorientierten Mannschaft geschuldet, die das interessierte Publikum schon am Shopeingang freundlich abholt und sich der Kundschaft professionell und überaus zuvorkommend widmet. Dabei legt das Verkaufsteam neben dem hohen Engagement auch ein beeindruckendes Fachwissen an den Tag. Diesmal zeigt sich das A1-Team in allen Disziplinen weitaus kompetenter und bringt so insgesamt 49 Punkte mehr aufs Konto. Die deutlich gestiegene Gesamtpunktzahl schlägt sich auf die Endnote nieder: Statt „gut“ gibt‘s in diesem Jahr erstmalig ein „sehr gut“. Glückwunsch zu dieser Leistung." urteilt die Fachzeitschrift Connect.



Für die besten Mitarbeitenden: die A1 GIGA Academy

Mit der Eröffnung der A1 GIGA Academy hat A1 einen klaren Qualitätsschwerpunkt in der Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt: Die A1 GIGA Academy befindet sich im 1. Stock des A1 Shops auf der Mariahilfer Straße 60. Bereits beim Betreten fällt auf, dass das Trainingscenter einem Universitäts-Campus nachempfunden ist. Auf über 300m² bietet der Campus 6 individuelle Lern-Settings an. Durch die unmittelbare Einbettung der A1 GIGA Academy in den A1 Shop und A1 Live Shop können neue Beratungs-Techniken sofort im direkten Kundenkontakt umgesetzt werden.

