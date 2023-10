Erfolgreiches Event der „Medieninitiative Digitale Medizin“: Advisory Board und Launch-Präsentation des Medizin-Journals „Digital Doctor“

Staatssekretär Florian Tursky unterstützt als Schirmherr die Initiative

Wien (OTS) - Nach dem gelungenen Start der „Medieninitiative Digitale Medizin“ im Juni, gab es gestern Dienstag, dem 3.Oktober 2023 im Wiener Hotel Andaz eine erfolgreiche Fortsetzung - organisiert von der Futuro Holding, Österreichs größtem Verlag für Medizin-Publikationen. Staatssekretär Florian Tursky eröffnete als Schirmherr dieser Initiative die gelungene Veranstaltung mit einer Videobotschaft.

Advisory Board

Im 2. Advisory Board-Meeting wurde über die bisherigen Arbeitsergebnisse dieser Initiative Bilanz gezogen, vor allem im Bereich der Vernetzung zwischen Ärzt/innen, Stake/holderinnen, Unternehmen und Medien. Dr. Elisabeth Wechselberger-Chlap präsentierte Learnings und die in den verschiedenen Breakout-Sessions erörterten Themen und Aktivitäten. Ganz stark im Fokus der Diskussionen stand die Bewusstseinsbildung für die immer größer werdende Bedeutung der Digitalisierung für das österreichische Gesundheitswesen und die praktischen Auswirkungen auf die Patient/innen. 80 Vertreter aus Medizin, Politik, Wirtschaft und Forschung diskutierten in 3 Arbeitsgruppen intensiv über Arbeiten im digitalisierten Gesundheitswesen, Qualität und Outcomes sowie Datenschutz und Ethik.

Launchevent Medienpaket „Digital Doctor“

Rund 100 Besucher/innen aus Gesundheit, Medizin, Wissenschaft, Digitalisierung, Wirtschaft, verschiedenen Interessensvertretungen, Kammern, Verbänden und Medien kamen danach zum Launch-Event und zur Präsentation des Medienpakets „Digital Doctor“.

Staatssekretär Florian Tursky: „Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist wesentlicher Schlüssel für die Entwicklung unseres Gesundheitssystems“

Der für die Digitalisierung zuständige Staatssekretär im Finanzministerium, Florian Tursky, eröffnete das Launch-Event mit einer Videobotschaft. Tursky betonte, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens entscheidende Vorteile und Nutzen für die Menschen, konkret für die Patientinnen und Patienten bringen werde. Jeder Arztbesuch, jeder Spitalsaufenthalt sei mit Daten verbunden- von Laborergebnissen, Medikamentenplänen bis zu Diagnosen. Das diene Dokumentations- und Behandlungszwecken, es gäbe darüber hinaus aber Potential für wissenschaftlichen Fortschritt im biomedizinischen und pharmazeutischen Bereich. Dadurch könnten, so der Staatssekretär, wichtige Verbesserungen für die Patienten erzielt werden. So werde die elektronische Gesundheitsakte weiter modernisiert und digitalisiert, damit alle Österreicher/innen via App auf ihre wichtigsten Gesundheitsdaten rasch und unbürokratisch zugreifen können, etwa auf den Eltern-Kind-Passes.

Digitale Gesundheitsanwendungen würden dabei, so Tursky, eine große Chance bieten und eine sinnvolle Ergänzung der telemedizinischen Versorgung – unter strenger und präziser Qualitätskontrolle – darstellen. „Die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist der wesentliche Schlüssel für die Entwicklung unseres Gesundheitssystems“, so der Staatssekretär abschließend.

Futuro-Geschäftsführung: Update zur Medieninitiative

Die Geschäftsführerin der Futuro Publishing Group, Mag. Gabriele Jerlich, gab danach ein Update zur Medieninitiative und meinte: „Die Futuro Verlagsgruppe widmet sich den großen Zukunftsthemen im Gesundheitswesen. Digitalisierung und der Einsatz digitaler Tools werden in der Medizin in den nächsten Jahren eine Schlüsselrolle spielen. Die digitale Transformation kann jedoch nur gelingen, wenn Ärzt/innen diese aktiv mitgestalten und ihre Ideen und Bedürfnisse einbringen können. Grundvoraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Informiertheit und Kompetenz im Hinblick auf die Möglichkeiten, Perspektiven und Risiken der Digitalisierung“.

Ergänzend dazu meinte der Geschäftsführer der Futuro Publishing Group, Dr. Bartosz Chlap: „Als größte medizinische Fachverlagsgruppe Österreichs möchten wir dazu einen relevanten Beitrag leisten und Ärzt/innen mit umfassenden Informationen und Fortbildungsangeboten versorgen sowie eine Plattform zur Vernetzung mit anderen Stakeholdern herstellen.“

Präsentation von österreichischen Vorbildprojekten im Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens

Wie wichtig, die konkrete Umsetzung von Digitalisierungsschritten im österreichischen Gesundheitswesen ist, zeigten dann Fachvorträge von drei renommierten Medizinern:

A.o. Univ.-Prof. Dr. Harald Kittler, Univ.-Klinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien, präsentierte seine spannenden Forschungsergebnisse zum Thema „Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Diagnostik",

Priv.-Doz. Dr. Georg Delle Karth, Vorstand der Abteilung für Kardiologie, Klinik Floridsdorf, Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, sprach zum Thema „Einsatz digitaler Tools für mobile Versorgung in der Kardiologie".

Assoc.Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Pezawas, Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien, stellte eine in Deutschland bereits zugelassene digitale Gesundheitsanwendung (DIGA) für Patient/innen mit unipolarer Depression vor.

Vorstellung des Medienpakets „Digital Doctor“ und Partnerupdate durch Chefredakteur Dr. Christian Mate und Projektleiter Mag. Wolfgang Chlud

Zentrale Bausteine im Medienpaket sind

„Digital Doctor“, das neue Journal für die Medizin der Zukunft. „Digital Doctor“ in Print bietet Information, Kommunikation und Service, erscheint 4 x jährlich in einer Auflage von 20.000 Stück und erreicht alle wichtigen Player im österreichischen Gesundheitswesen: Ärzteschaft, wesentliche Entscheidungsträger der Stakeholder und die Gesundheitsindustrie. Dazu gehören Ärzt/innen in Klink & Praxis genauso wie Vertreter/innen der Bundes- und Landespolitik, Sozial- und Privatversicherer, Betreiber öffentlicher & privater Spitäler und Gesundheitseinrichtungen, Krankenhausmanager/innen, Industrie (Pharma, Medizintechnik, IT,. Logistik), Dienstleister (Beratung, Finanz), Patientenvertreter/innen sowie Lehre und Forschung.

„Digital Doctor“ – die Website: „Digital Doctor“ verfügt auch über ein informatives und attraktives Web-Angebot: Alle Beiträge, Berichte, Vorträge und Statements der „Medieninitiative digitale Medizin“ sowie die 3 Workshops des „Advisory Boards“ sind unter www.digitaldoctor.at genauso abrufbar, wie Fotos, Interviews, Videos und die TV-Coverage von W24.



Chefredakteur Dr. Christian Maté: „Die erste Ausgabe des Magazins ‚Digital Doctor ‚ spannt thematisch einen weiten Bogen vom Einsatz künstlicher Intelligenz im Spital über die potenzielle Rolle digitaler Gesundheitsanwendungen in der Patientenversorgung bis zu politischen Themen, wie den nächsten Ausbauschritten von ELGA, e-Medikation & Co. Ich freue mich sehr, dass wir mit ‚Digital Doctor‘ einen wichtigen medialen Beitrag auf eine verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit und auf die entscheidende Rolle der Digitalisierung im österreichischen Gesundheitswesen leisten können. Dem Redaktionsteam ist es gelungen, die wichtigsten Player im Gesundheitswesen und zahlreiche namhafte Wissenschafter/innen als Gesprächspartner/innen für die erste Ausgabe von `‘Digital Doctor‘ zu gewinnen.“

Gesamtprojektleiter Mag. Wolfgang Chlud: „Die digitale Transformation schafft völlig neue Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem und eröffnet gleichzeitig eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und Anwendungen. Dementsprechend hoch ist der Informationsbedarf, gerade für die Ärzteschaft. Die Medien des ‚Digital Doctor‘ liefern genau diese Informationen und Fortbildungen, damit sich die positiven Effekte der Digitalisierung möglichst rasch und nachhaltig auswirken können. Alle Stakeholder im System, seien es öffentliche Institutionen oder private Unternehmen, nutzen ‚Digital Doctor‘, um ihre digitalen Angebote und Innovationen vorzustellen. ‚Digital Doctor‘ garantiert im Print und online wechselseitiges Learning und Understandig.“

Dank an die Partner/innen durch Gesamtprojektleiter Mag. Chlud

Gesamtprojektleiter Mag. Wolfgang Chlud dankte abschließend folgenden zahlreichen Kooperationspartner/innen für ihre aktive und wichtige Mitwirkung und Unterstützung bei der „Medieninitiative Digitale Medizin“:

Bundesministerium für Finanzen/ Staatssekretär für Digitalisierung, Austro Med, IGEPHA- The Austrian Selfcare Association, PHARMIG -Verband der pharmazeutischem Industrie Österreichs, Austrian Health Forum, AIT – Austrian Institute of Technology, GP -Gesellschaft für Prozessmanagement, Boehringer Ingelheim, K-Businesscom, MSD, Novartis, Apothekerverlag, Roche und IQVIA.

