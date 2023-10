Sandoz beginnt eine neue Ära als eigenständiger Weltmarktführer und europäischer Champion für Generika und Biosimilars

Sandoz, der weltweit führende Anbieter von Generika und Biosimilars, feiert heute die Aufnahme des Aktienhandels an der SIX Swiss Exchange als eigenständiges Unternehmen.

Abspaltung von Novartis mit dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange erfolgreich abgeschlossen; Sandoz-Aktien in wichtigen Marktindizes enthalten

Eigenständiges Unternehmen Sandoz will seine Führungsposition in einem stabilen und wachsenden Markt durch eine zielgerichtete Strategie mit Schwerpunkt auf nachhaltigem Zugang ausbauen

Differenziertes Investment-Grade-Kreditprofil und sechs strategische Hebel zur Steigerung des langfristigen Wertes

Mehr als 5 Millionen versorgte Patientinnen und Patienten in Österreich und rund 200 Millionen Packungen aus Kundl für die Welt: Seit über 75 Jahren produziert Sandoz in Österreich, beschäftigt ca. 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ist mit einem Marktanteil von 16% nationaler Marktführer im patentfreien Segment.

Das neue Unternehmen ist in den wichtigsten SIX-Marktindizes enthalten und verfügt über ein Investment-Grade-Rating, das ihm eine starke Wettbewerbsposition verleiht. Es ist gut aufgestellt, um als eigenständiger Weltmarktführer und europäischer Champion für Generika und Biosimilars weiterhin profitabel zu wachsen.

Mit dem Läuten der Eröffnungsglocke am Hauptsitz der SIX wird heute morgen der erfolgreiche Abschluss der 100%igen Abspaltung von der ehemaligen Muttergesellschaft Novartis und die Aufnahme des Handels mit Aktien der Sandoz Group AG gefeiert. Die Aktien sind im Swiss Performance Index (SPI®), im Swiss Leader Index (SLI®) und anderen relevanten Schweizer Indizes gelistet; Sandoz ADRs (American Depositary Receipts) werden ab heute auch an der amerikanischen OTCQX® gehandelt.

Gilbert Ghostine, Verwaltungsratspräsident von Sandoz, sagt: "Heute beginnt für Sandoz eine neue Ära als unabhängiges Unternehmen, aber unser Ziel bleibt unverändert: Pionierarbeit für den Zugang von Patienten. Das ist es, was wir am besten können, immer am besten gemacht haben und immer am besten machen werden: hochwertige Arzneimittel für mehr Menschen, an mehr Orten, auf mehr und neuartige Weise verfügbar machen."

Seit der Gründung des Chemiepioniers Kern & Sandoz im Jahr 1886 sind die Marke Sandoz und ihr Zweck tief verwurzelt in ihrem wissenschaftlichen Erbe und dem Vermächtnis medizinischer Innovationen: von der Entwicklung von Calcium Sandoz im Jahr 1929 über das erste orale Penicillin der Welt im Jahr 1951 bis zur Einführung des weltweit ersten Biosimilars im Jahr 2006.

Wie auf dem Sandoz Capital Markets Day im Juni dargelegt, sollten sechs strategische Hebel den langfristigen Wert des Unternehmens steigern: attraktive Fundamentaldaten, Marktführerschaft und Größenvorteile, mehrere Wachstumstreiber, Margenverbesserung, beschleunigte Cash-Generierung und eine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie.

Richard Saynor, CEO von Sandoz, sagt: "Als unabhängiges Unternehmen wird Sandoz in der Lage sein, seine zielgerichtete Strategie umzusetzen, die auf eine nachhaltige Führungsposition in der wachsenden und kritischen Generika- und Biosimilars-Branche abzielt."

"Wir leisten bereits jetzt Pionierarbeit beim Zugang für Patienten, indem wir das globale Gesundheitsumfeld mitgestalten. Wir stärken die Gesundheitssysteme weltweit, indem wir allein in Europa und den USA jährliche Einsparungen von über 17 Mrd. USD erzielen, und wir erreichen jährlich rund 500 Millionen Patienten in über 100 Ländern. Dadurch erzielen wir einen sozialen Gesamteffekt von schätzungsweise 180 Mrd. USD jährlich. Und wir haben die Absicht, in Zukunft noch mehr zu bewirken."

Auf Generika und Biosimilars entfallen schätzungsweise 80 % des weltweiten Arzneimittelverbrauchs, bei einem Anteil von etwa 25 % an den Gesamtkosten. Trotz des starken Wettbewerbsdrucks wird die Branche in den nächsten zehn Jahren stetig wachsen, angetrieben von der Nachfrage nach diesen systemkritischen Arzneimitteln.

Peter Stenico, Country President Sandoz in Österreich: "Als eigenständiges Unternehmen wird Sandoz noch besser in der Lage sein, ihre weltweit 500 Millionen Patientinnen und Patienten mit Medikamenten zu versorgen. Die Marke Sandoz steht für unsere unermüdlichen Anstrengungen, Innovation im Gesundheitswesen voranzutreiben und so auch globalen Herausforderungen zu begegnen. Voller Stolz stellen wir mit Kundl in Tirol die letzte Penicilin-Hochburg der westlichen Welt und produzieren hier für den Globus jährlich ca. 200 Millionen Packungen Antibiotika. In Österreich versorgen wir jedes Jahr mehr als 5 Millionen Patientinnen und Patienten mit unseren Medikamenten. Das gelingt uns nur durch das Engagement unserer ca. 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über 60 Nationen. Ein Team voller Ambition, Neugier und Offenheit, die jeden Tag als Vorbild vorangehen und Pionierarbeit in der Versorgung von Patientinnen und Patienten leisten."

Den Kotierungsprospekt von Sandoz und die dazugehörigen Dokumente finden Sie hier: www.sandoz.com/sandoz-spin

Über Sandoz

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) ist der weltweit führende Anbieter von Generika und Biosimilars und verfolgt eine Wachstumsstrategie, die auf das Ziel ausgerichtet ist, den Zugang für Patienten zu verbessern. 22.000 Mitarbeiter aus mehr als 100 Ländern arbeiten gemeinsam daran, Sandoz-Medikamente für rund 500 Millionen Patienten weltweit verfügbar zu machen und damit beträchtliche Einsparungen im Gesundheitswesen und eine noch größere soziale Wirkung zu erzielen. Das führende Portfolio von Sandoz umfasst mehr als 1500 Produkte zur Behandlung von Krankheiten von der Erkältung bis zum Krebs. Der Hauptsitz von Sandoz befindet sich in Basel, Schweiz, und die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1886 zurück. Zu den bahnbrechenden Errungenschaften des Unternehmens zählen Calcium Sandoz im Jahr 1929, das erste orale Penicillin der Welt im Jahr 1951 und das erste Biosimilar der Welt im Jahr 2006. Im Jahr 2022 erzielte Sandoz einen Umsatz von USD 9,1 Milliarden und ein Kern-EBITDA von USD 1,9 Milliarden.

