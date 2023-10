Premiere der Zirkusshow "Afrika! Afrika!" – Eine atemberaubende Reise in die Magie des Kontinents

Dornbirn (OTS) - Die Bühne ist gesetzt, die Artisten sind bereit, und die Zuschauer werden auf eine unvergessliche Reise mitgenommen. Mit großer Freude, Stolz und Aufregung, sehen wir der Premiere der faszinierenden Zirkusshow "Afrika! Afrika!" am Donnerstag, 05.10.2023 entgegen.

Diese einzigartige Show verspricht ein unvergleichliches Erlebnis, dass die Sinne anspricht und die Zuschauer auf eine mitreißende Reise durch die Kultur, die Schönheit und die Faszination Afrikas entführt. Die Premiere findet am Donnerstag, 05.10.2023 um 19:30 Uhr im beheizten Zirkuszelt am Messegelände Dornbirn statt.

Tauchen Sie ein in die Welt des afrikanischen Kontinents, während die atemberaubenden Darbietungen der Künstler Sie von der ersten Minute an, in ihren Bann ziehen. Von akrobatischen Höchstleistungen über fesselnde Tanzvorführungen bis hin zu musikalischen Meisterwerken wird "Afrika! Afrika!" Sie in eine Welt entführen, die von Tradition, Mystik und unendlicher Vielfalt geprägt ist.

Die Show wurde begeisternd inszeniert und bietet ein Spektakel, das die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt. Sie können sich auf fesselnde Musik, farbenfrohe Kostüme und innovative Showeffekte freuen, die diese Show zu einem visuellen und künstlerischen Meisterwerk machen.

Eintrittskarten sind noch erhältlich und können online unter www.oeticket.com oder an der Abendkasse erworben werden.

Für Presseanfragen, Interviews oder Akkreditierungen wenden Sie sich bitte an Katrin Bratko unter katrin.bratko @ stargarage.at.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und darauf, gemeinsam die Magie Afrikas zu erleben!

Rückfragen & Kontakt:

Katrin Bratko

Mail: katrin.bratko @ stargarage.at

Tel.: +43 5574 44668