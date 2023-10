„Runder Tisch“ zum Thema „Wir sind Nobelpreis – Was bedeutet das für Forschung und Wissenschaftsskepsis?“

Heute um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der ungarisch-österreichische Physiker Ferenc Krausz wird gemeinsam mit der Französin Anne L’Huillier und dem US-Franzosen Pierre Agostini mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München bietet ideale Bedingungen für Forschung, betont heute Krausz, der dort als Direktor tätig ist. Gilt das auch für den österreichischen Forschungsstandort? Bereits nach dem Nobelpreis für Anton Zeilinger hat man sich Auftrieb für Wissenschaft und Forschung versprochen. Hat sich seither der Stellenwert in Österreich verbessert? Wird der zweite Nobelpreis innerhalb von zwei Jahren die Tür zu mehr Budget für die Universitäten öffnen? Was ist zu tun gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und -skepsis?

Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer am „Runden Tisch“:

Heinz Faßmann

Präsident Österreichische Akademie der Wissenschaften und

ehem. Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Sabine Seidler

ehem. Rektorin der TU Wien und ehem. Präsidentin der Österr. Universitätenkonferenz

Christof Gattringer

Teilchenphysiker und Präsident Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF

Werner Gruber

Physiker

Die nachfolgenden Sendungen beginnen entsprechend um 30 Minuten später.

