FPÖ Wien trauert um Prof. Walter Seledec

Wien (OTS) - Der Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, Stadtrat Dominik Nepp, ist tief betroffen vom Ableben des langjährigen FPÖ Funktionärs und Zentralen Chefredakteurs in der ORF-Generaldirektion, Prof Walter Seledec. Seit 1970 war Walter Seledec in der FPÖ engagiert, zunächst von 1970 bis 1974 als Bezirksrat in Wien-Landstraße und dann von 1977 bis 1979 als Landesparteisekretär der Landesgruppe Wien. Seit 2010 war Walter Seledec für die FPÖ im 19. Wiener Gemeindebezirk politisch tätig. Hier war er von 2010 bis 2020 Bezirksrat und Klubobmann-Stellvertreter.

„Walter Seledec war Zeit seines Lebens ein verdientes Mitglied der freiheitlichen Wertegemeinschaft. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihm freundschaftlich verbunden sein durfte und er zehn Jahre in meinem politischen Heimatbezirk Wien Döbling mit seiner politischen Erfahrung als Bezirksrat zur Verfügung stand. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner langjährigen Lebensgefährtin sowie seiner gesamten Familie“, so Nepp.



