SON Estrella Galicia Posidonia: Das am meisten erwartete geheime Festival des Jahres kehrt auf eine der paradiesischsten Inseln der Welt zurück

CORUÑA, Spanien (ots/PRNewswire) - Vom 6. bis 8. Oktober werden auf Formentera im SON Estrella Galicia Posidonia, einem exklusiven Erlebnis für 350 glückliche Menschen, ein überraschendes musikalisches Programm, gehobene Küche, Engagement für positive Auswirkungen und das beste Bier zusammenkommen.

Das emissionsfreie Festival, SON Estrella Galicia Posidonia, ist zurück. Eine sinnliche, musikalische und lebhafte Erfahrung, die zeigt, dass ein anderes Festivalmodell möglich ist. Vom 6. bis 8. Oktober kehrt diese exklusive Veranstaltung unter dem Titel„THE CHALLENGE" nach Formentera zurück, um ihre Verbindung mit der Insel, ihren Menschen und ihren Bräuchen zu vertiefen. Es ist ein Abenteuer, das über die Musik hinausgeht und bei dem nur 350 glückliche Menschen drei Tage lang die Strände, Sonnenuntergänge und ungeahnten Szenarien dieser paradiesischen Insel genießen können. Außerdem gab es bei dieser siebten Ausgabe einen speziellen Vorverkauf, bei dem die Festivalbesucherinnen und -besucher mit dem größten Engagement für den Planeten belohnt wurden.

Die Veranstaltung, die jedes Jahr am Ende des Sommers mitten im Mittelmeer stattfindet, ist ein einzigartiges Erlebnis, das auf fünf Elementen beruht, die als Ganzes funktionieren. Die geheime, von Sinsal kuratierte Besetzung überraschte durch die Kombination neuer Talente mit den großen Musikerinnen und Musikern, die man heutzutage nur noch selten aus nächster Nähe sieht. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete gastronomische Programm, kuratiert von Chefkoch Pepe Solla, wird die kulinarische Tradition des Atlantiks und des Mittelmeers mit den besten lokalen Produkten aus 0 km Entfernung vereinen, in perfekter Verbindung mit der Feier der Bierkultur, für die Estrella Galicia steht. Dahinter steht die Verpflichtung, ab 2021 eine positive Wirkung im Rahmen einer emissionsfreien Veranstaltung zu erzielen, die der Dekarbonisierung, der Kreislaufwirtschaft, dem Schutz der Ökosysteme, der nachhaltigen Mobilität und der Sensibilisierung verpflichtet ist. Und schließlich wird die wunderbare Insel Formentera, der unbestrittene Protagonist, durch verschiedene Routen und Aktivitäten unter der Leitung von Expertinnen und Experten in dieser magischen natürlichen Umgebung entdeckt.

Wie bei früheren Ausgaben wird SON Estrella Galicia Posidonia nur 350 Personen die Möglichkeit bieten, sich auf respektvolle Weise in die Umwelt zu integrieren. Eines der Hauptziele der Veranstaltung war von Anfang an der Schutz der ozeanischen Neptungräser, der Pflanzen, die für das spektakuläre Blau der Gewässer verantwortlich ist, durch die Unterstützung der Initiative Save Posidonia Project.

Ein weiteres Festivalmodell ist möglich. SON Estrella Galicia Posidonia ist zurück.

https://estrellagalicia.es/son/festivales/posidonia/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2236435/SON_Estrella_Galicia.jpg

