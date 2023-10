Feierliche Inauguration von JKU Rektor Stefan Koch

Linz (OTS) - Heute, am 3. Oktober 2023, fand die feierliche Inauguration von Univ.-Prof. Dr. Stefan Koch zum neuen Rektor der Johannes Kepler Universität Linz statt. Höhepunkte waren die Antrittsrede sowie die Übergabe der Insignien der JKU, Rektorskette und Ehrenschlüssel der Universität, an den neuen Rektor.

Universitätsrat und Senat hatten zur Inauguration in den Festsaal der JKU geladen. Rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, darunter auch zahlreiche Rektor*innen und Vizerektor*innen von anderen Universitäten, waren bei der feierlichen Zeremonie zugegen.

Nach Ansprachen der Präsidenten des Linzer Hochschulfonds Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Linz-Bürgermeister MMag. Klaus Luger, gab es eine Videobotschaft von ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Für das Rahmenprogramm sorgte Kultur vom Campus: Der JKU Zirkus des Wissens präsentierte einen Auszug aus „rubisco variationen - die Sonate der Photosynthese“ mit Schauspielerin Anne Bennent und Akkordeonist Otto Lechner. Musikalisch begleitet wurde die Inauguration vom JKU Uniorchester, die u.a. „The Scientist“ von Coldplay zum Besten gaben.

Seinen Amtsantritt stellte der neue JKU Rektor Stefan Koch unter das Motto „Wissen, was uns verbindet“. In diesem Zusammenhang teilte er seine Begeisterung für die Universität „(…) als wunderbaren Ort der Hoffnung, der kontinuierlichen Erneuerung, der Entdeckungsfreude, der Faszination, der Wissbegierde und des kreativen Miteinanders verschiedenster Menschen.“ Für ihn ist „Universität ein Ort der Heimat, Freiheit und auch Herausforderung für alle, die hier sind und die zu uns kommen möchten.“

Im Rahmen seiner Antrittsrede nahm Stefan Koch auch Bezug auf unsere aktuelle Zeit „großer Umbrüche“ und die damit verbundene Verantwortung von Universitäten: „Die JKU hat eine fast 60-jährige Geschichte und ist die größte Bildungs- und Forschungseinrichtung in Oberösterreich. Auf diesem beeindruckenden Fundament möchte ich in den nächsten vier Jahren aufbauen und den bereits erfolgreichen Weg mit meinem Team und allen JKU-Angehörigen weitergehen. Die JKU hat durch ihre vier Fakultäten und sechs Schools eine beeindruckende Fächerbreite: Wir haben unzählige Möglichkeiten der Vernetzung unterschiedlicher Wissenschaftszweige. Diese nutzen wir, um an aktuellen Transformationsprozessen, von Digitalisierung bis zur Nachhaltigkeit, zu forschen und so zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung beizutragen.“

Konkret skizzierte er in diesem Zusammenhang, dass das Linz Institute for Transformative Change (LIFT_C) als Knotenpunkt für die interdisziplinäre Behandlung von gesellschaftlichen Transformationsprozessen in Zukunft eine wesentliche Rolle einnehmen werde. Ebenso möchte er die Verknüpfung von Forschungsfeldern, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz und Medizin, forcieren. Wissenschaft und Kunst sollen in Form der Kooperationen mit der Universität für angewandte Kunst Wien und der Kunstuniversität Linz auch im Studienangebot sichtbar bleiben bzw. werden. Zu einer weiteren Steigerung der Internationalität soll der Beitritt zur European University EC2U – European Campus of City-Universities im Herbst 2023 beitragen. Angesichts der rasanten Entwicklung von generativen KI-Modellen wie ChatGPT wird Stefan Koch auch einen Fokus auf Hochschuldidaktik und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Lehr- und Prüfungsformaten sowie die Diskussion relevanter Kompetenzen legen. Durch die Bündelung von technischen und pädagogischen Kompetenzen hat die JKU beste Voraussetzungen, um eine Vorreiterin in diesem Bereich zu werden.

Feierliche Amtsübergabe

Festlicher Höhepunkt der Inauguration war die Übergabe der JKU Insignien: Universitätsratsvorsitzende Univ.-Prof.in Dr.in Katharina Pabel überreichte gemeinsam mit der seit 1. Oktober neuen Senatsvorsitzenden Dr.in Ursula Rami die Rektorskette an Stefan Koch. „Mit Univ.-Prof. Dr. Stefan Koch bekommt die JKU einen neuen Rektor, der über eine hohe fachliche Kompetenz, internationale Erfahrung und hervorragende Kenntnisse des Standorts verfügt. Ich wünsche ihm alles Gute für die kommenden Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit im Sinne unserer Universität,“ so Katharina Pabel.

Und Ursula Rami betonte: „Ich bin überzeugt, dass Rektor Stefan Koch mit seinem Team wichtige Impulse für unsere Universität setzen wird. Denn es ist Aufgabe einer Universität, die gesellschaftlichen Transformationsprozesse zu begleiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, da ich in den letzten Jahren bereits seinen wertschätzenden Umgang mit Kolleg*innen kennen lernen durfte.“

Der scheidende Rektor Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas übergab im Rahmen der feierlichen Zeremonie den Ehrenschlüssel der Universität an seinen Nachfolger: „Ich durfte in den letzten vier Jahren sehr erfolgreich mit Stefan Koch im Rektorat zusammenarbeiten. Umso mehr freue ich mich, dass er mir in der Funktion als Rektor der JKU nachfolgt. Stefan Koch wird die JKU auf neuen Wegen mit neuen Ideen in eine sehr gute Zukunft führen. Er hat dafür meine volle Unterstützung.“

Für das neue JKU Rektorat hat bereits am 1. Oktober die vierjährige Funktionsperiode begonnen. Das Team von Rektor Stefan Koch besteht aus Univ.-Prof.in Dr.in Alberta Bonanni (Vizerektorin für Forschung und Internationales), Mag.a Dr.in Elgin Drda (Vizerektorin für Medizin), Mag. Alexander Freischlager (Vizerektor für Campusentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit), Univ.-Prof. Dr. Andreas Janko (Vizerektor für Lehre und Studierende) und Mag.a Christiane Tusek (Vizerektorin für Finanzen und Entrepreneurship).

Neue JKU Dekane

Mit Anfang Oktober haben auch die neuen Dekane der JKU ihr Amt angetreten. Das sind: Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Bergthaler (Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät), Univ.-Prof. Dr. Alois Ferscha (Dekan der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät) sowie Univ.-Prof. Dr. Gerald Pruckner (Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät). Für die Medizinische Fakultät bleibt Mag.a Dr.in Elgin Drda Dekanin, Dekan für Forschung wird Univ.-Prof. DDr. Wolfram Hötzenecker, MBA und Dekan für Lehre und Studierende wird Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht.

