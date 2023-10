FSG NÖ: Angela Fischer zur neuen designierten AK NÖ-Vizepräsidentin gewählt

Folgt auf Gerda Schilcher - FSG NÖ-Vorsitzender Rene Pfister: „Kontinuität sichergestellt“

Sankt Pölten. (OTS) - In der Landesvorstandssitzung der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen Niederösterreich (FSG NÖ) ist am Dienstag Angela Fischer (51) zur designierten Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Niederösterreich gewählt worden. Sie folgt damit Gerda Schilcher, die nach sechs Jahren in ihrer Tätigkeit als AK NÖ-Vizepräsidentin mit November ihre Pension antritt. „Mit dieser Nachfolge ist die Kontinuität in der Interessensvertretung weiterhin sichergestellt. Mit Angela Fischer als neue AK NÖ-Vizepräsidentin wird der Einsatz für die Beschäftigten in Niederösterreich in bestem Maße fortgesetzt“, so AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Angela Fischer (51) ist seit 23 Jahren im Universitätsklinikum Krems im Aufgabenbereich Arbeitsmedizin und Betriebsrat beschäftigt. Sie ist seit 2006 Betriebsrätin und vertritt seit 2019 als Kammerrätin die Interessen der ArbeitnehmerInnen Niederösterreichs. Sie wird bei der kommenden Vollversammlung im November als Vizepräsidentin offiziell gewählt. „Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit, ganz im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich“, sagt FSG NÖ-Vorsitzender Rene Pfister.





