Robin Hood im echten Leben: Eine Begegnung, die alles verändert

Robin Hood Claims ist nicht nur der Finanz-Retter für Opfer illegalen Online-Glücksspiels, sondern auch ein Seelenheiler.

Wien (OTS) - Robin Hood Claims hat sich darauf spezialisiert, Opfern illegaler Online-Glücksspiele nicht nur dabei zu helfen, Ihre finanziellen Verluste zurückzuholen, sondern auch eine umfassende Unterstützung zu bieten.



Frau M., Mutter von vier Kindern, stand durch ihre jahrelange Spielsucht kurz vor dem finanziellen Abgrund. Doch dann kam Robin Hood Claims ins Spiel. Sie betont, wie das Unternehmen weit über die bloße Rückholung finanzieller Verluste hinausgegangen ist. "Es war nicht nur das Geld. Sie haben mir ein Gefühl der Gerechtigkeit und Würde zurückgegeben," sagt Frau M. Durch den ganzheitlichen Ansatz von Robin Hood Claims hat sie nicht nur ihr Geld, sondern auch ihren Lebensmut wiedergefunden.

In Zusammenarbeit mit Fachkräften wie der Psychotherapeutin und Sozialarbeiterin Petra Struber wird nicht nur auf die finanzielle Entlastung, sondern auch auf die psychosoziale Rehabilitation der Betroffenen geachtet. "Unsere Arbeit geht über die finanzielle Entschädigung hinaus. Es ist unser Ziel dabei zu helfen, auch die emotionalen Wunden zu heilen, die durch die Teilnahme an illegalen Online-Glücksspielen entstanden sind", so Struber.

Robin Hood Claims bleibt seinem ganzheitlichen Ansatz treu und setzt, seinen Kampf gegen die Schattenseiten des Online-Glücksspiels und die damit verbundenen sozialen und psychischen Folgen fort.

