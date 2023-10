Das ORF musikprotokoll 2023 im steirischen herbst auf Ö1

Wien (OTS) - Im Rahmen des Festivals steirischer herbst findet von 5. bis 8. Oktober das ORF musikprotokoll statt, über das Mitveranstalter Ö1 ausführlich berichten wird. Zehn Ausgaben von „Zeit-Ton“, ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ live aus Graz und ein „Kunstradio“ stehen im Oktober auf dem Programm von Ö1. Weiters gastiert das ORF RSO Wien mit einer Uraufführung und drei österreichischen Erstaufführungen in Graz, Ö1 sendet die Konzertaufzeichnung am 13. Oktober. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://musikprotokoll.orf.at.

Das ORF RSO Wien gastiert am Samstag, den 7. Oktober (19.30 Uhr) unter der Leitung von Chefdirigentin Marin Alsop im Rahmen des ORF musikprotokoll in der Helmut-List-Halle in Graz. Drei Konzerte für Orchester und Soloinstrument kommen zur Ur- und Erstaufführung und beleuchten das Verhältnis von Individuum und Gruppe: Der italienische Gitarrist Ruben Mattia Santorsa wird als Solist das Konzert „strange bird - no longer navigating by a star“ der Italienerin Clara Iannotta uraufführen. Als österreichische Erstaufführungen sind Werke von Bernhard Gander und Clemens Gadenstätter zu hören. Bernhard Gander kombiniert in seinem dem Pianisten Joonas Ahonen - der in Graz als Solist zu erleben ist - gewidmeten Klavierkonzert scheinbar Unvereinbares: Seine Liebe für die Musik von Chopin und das Genre Heavy Metal. „Scorching Scherzo“ schöpft klanglich aus dem Vollen, Groove und Drive treiben die Musik voran. Das Flötenkonzert „making of – intimacy“ von Clemens Gadenstätter mit Flötist Karl-Heinz Schütz lässt die Klänge des Solisten und des Orchesters ineinander übergehen: Intimität ist für den Komponisten, der selbst ausgebildeter Flötist ist, ein Verwobensein mit der Welt, mit dem Außen, mit einem „Du“. Außerdem ist die österreichische Erstaufführung eines Stückes der australischen Komponistin Liza Lim zu hören: „Bioluminescence“ aus ihrer „Sappho“-Reihe. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 13. Oktober ab 19.30 Uhr.

Der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (10.05 Uhr) am Samstag, den 7. Oktober wird live aus dem ORF Landesstudio Steiermark gesendet. Zu Gast bei Elke Tschaikner sind Karl-Heinz Schütz, Soloflötist der Wiener Philharmoniker, und weitere Künstler:innen des musikprotokolls. Am Sonntag, den 8. Oktober ist im „Kunstradio“ ab 22.05 Uhr „An Emotional Encyclopedia of War“ der Ukrainerin Anna Kravets zu hören.

Uraufführungen von „Water Whispers“ und „Monde II – Fortschreibung“

Zehn „Zeit-Ton“-Ausgaben (23.03 Uhr) widmen sich im Oktober dem musikprotokoll. Am 3.10. stehen die Komponist:innen Liza Lim und Sandeep Bhagwati im Mittelpunkt, am 4.10. wird eine Vorschau auf das ORF musikprotokoll präsentiert. Am 6.10. ist „Gilunu - I became one with you“ des aus Sri Lanka stammenden Klangkünstlers Isuru Kumarasinghe zu hören. Ein Konzertmitschnitt des Klangforum Wien wird in zwei Teilen gesendet: am 9. Oktober „Between Trees“ der Norwegerin Kristine Tjogersen und am 10. Oktober Werke von Madli Marje Gildemann, Karen Power und Sandeep Bhagwati. Am 11.10. präsentiert „Zeit-Ton“ einen Ausschnitt aus „Beyond my skin“ von Flavia Mazzanti und berichtet von der Verleihung der Ehrendoktorwürde an die inhaftierte belarussische Flötistin und Bürgerrechtlerin Maryja Kalesnikawa durch die Kunstuniversität Graz im Rahmen des ORF musikprotokoll. Eine Klangmeditation über die Wegwerfgesellschaft von noid, Anthea Caddy und Elisabeth Flunger ist am 12.10. zu hören. Klangerkundungen im österreichisch-tschechischen Grenzgebiet mit Franziska Thurner, Abby Lee Tee und Manja Ristic stehen am 19.10. auf dem Programm mit einem Ausschnitt aus ihrer Performance „forest floodlights“ und dem Mitschnitt der Uraufführung ihres Radiostückes „Water Whispers“. Der Uraufführungsmitschnitt von Katharina Klements „Monde II – Fortschreibung“ mit dem Grazer Ensemble Schallfeld ist am 30.10. zu hören, am 31.10. spielt das Ensemble Schallfeld neue Werke von Carlo Elia Praderio und Sehyung Kim. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/orfmusikprotokoll.

