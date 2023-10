Andy Kaltenbrunner zum Ehrensenator der FH des BFI Wien ernannt

Hohe akademische Ehrung der FH für langjährigen Wegbegleiter

Wien (OTS) - Andy Kaltenbrunner ist zum Ehrensenator (FH) der FH des BFI Wien ernannt worden. Der Medienexperte war maßgeblich an der Entstehung des Studiengangs Film-, TV- und Medienproduktion beteiligt und ist in diesem noch immer als Lektor tätig. Mit dieser besonderen Auszeichnung wird an der FH des BFI Wien langjähriges Engagement für die Hochschule und deren Weiterentwicklung gewürdigt.

Der Erfolg einer Hochschule basiert nicht zuletzt auf dem außergewöhnlichen Einsatz jener Lektor:innen, die durch ihr Wissen und ihre Leidenschaft für ihre Fachgebiete die Entwicklung dieser nachhaltig prägen. Um diese Leistungen gebührend anzuerkennen, verleiht die Geschäftsführung und das FH-Kollegium der FH des BFI Wien den Titel Ehrensenator (FH) an ausgewählte Lehrende. Im Rahmen der Sponsionsfeierlichkeiten Ende September wurde Andy Kaltenbrunner für seine besonderen Verdienste im Bachelor-Studiengang Film-, TV- und Medienproduktion (2022 umbenannt in Produktionsmanagement Film, TV und Streaming) geehrt – seit der ersten Verleihung des Ehrentitels 2015, wurde die Auszeichnung nur an zwei weitere Lektor:innen vergeben.

„Andy Kaltenbrunner leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Hochschule und somit zum Kernauftrag exzellenter Qualität in Lehre und Forschung. Diese besonderen Leistungen möchten wir durch die Verleihung dieses Ehrentitels gebührend würdigen" , freut sich Andreas Breinbauer, Leiter des FH- Kollegiums.

„Ich gratuliere Andy Kaltenbrunner herzlich zu dem hochverdienten Ehrentitel und bedanke mich für sein Engagement und den außerordentlichen Einsatz für unsere Fachhochschule“ , so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

„Dank Andy Kaltenbrunners impulsgebender Unterstützung, konnten wir einen einzigartigen Studiengang entwickeln, der Wirtschaft und Kreativität verbindet, und Studierenden eine praxis- und zukunftsorientierte Ausbildung ermöglicht. Die Ernennung zum Ehrensenator (FH) ist absolut verdient und ich bin sehr stolz darauf, einen so engagierten und kompetenten Lektor in meinem Studiengangsteam zu haben“ , sagt Andreas Hruza, Studiengangsleiter des Studiengangs Produktionsmanagement Film, TV und Streaming.

Internationaler Medienexperte und Journalist

Andy Kaltenbrunner studierte Politikwissenschaft und Pädagogik in Wien. Der langjährige Journalist und international tätige Medienberater war 2005 Initiator und ist seither einer der Gesellschafter des Medienhaus Wien, seit 2011 geschäftsführend. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medienkonvergenz und -innovation, Journalismus und Medienpolitik. Kaltenbrunner lehrt und forscht seit den 1980er Jahren an zahlreichen Universitäten und Medienakademien in Europa und den USA. Bis 2019 leitete er das FWF-Forschungsprojekt „Journalism in Transition“ an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und seit 2020 das Österreich-Team des D-A-CH-Projekts „Innovations in Journalism in Democratic Societies". Als Leiter eines fachkompetenten Entwicklungsteams wurde unter seiner Federführung das erste Curriculum für den Studiengang Film-, TV- und Medienproduktion entwickelt. Seit diesem Zeitpunkt ist er der FH des BFI Wien als Lehrender für Medienlandschaft und Medienpolitik treu geblieben und gibt sein umfangreiches Praxis-Know-how an Studierende weiter.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sieben Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau.

Die FH des BFI Wien erhielt als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education” und die ECA-Zertifizierung "Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt). Weiters ist sie seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

