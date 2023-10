Grüne Wien, NÖ und Bgld fordern einheitliches 79 Euro Öffi-Ticket für alle unter 26

Wien (OTS) - Für Studierende in Wien, Niederösterreich und Burgenland gibt es derzeit – mit Ausnahme des Klimatickets – kein einfaches, günstiges Öffi-Ticket, sondern ein teures Ticket-Chaos. In Wien sind 4 Tickets pro Jahr notwendig, die insgesamt 209 Euro kosten. In Niederösterreich und dem Burgenland gibt es überhaupt kein einheitliches Ticket, sondern nur Monatskarten, die auf einer bestimmten Strecke gelten. Von günstig kann auch keine Rede sein, manche Strecken sind wesentlich teurer als das Vollpreis-Klimaticket. So kostet die Strecke Semmering – Gmünd (mit Wien-Ticket) unfassbare 1.904 Euro im Jahr. Die Strecke Oberwart – Wien ist mit 1.441,20 Euro ein Schlag ins Gesicht für Studierende, die klimafreundlich zur Uni kommen wollen.

Auch das Klimaticket Metropolregion Jugend ist mit 737 Euro keine Lösung für Jugendliche, die nur in diesen 3 Bundesländern unterwegs sind. Für nur 81 Euro Aufpreis bekommt man das Klimaticket Österreich mit 9 statt 3 Bundesländern. Den hohen Preis rechtfertigt die Stadt Wien damit, dass es in Wien kein eigenes Ticket für Jugendliche unter 26 gibt und rechnet daher die vollen 365 Euro auf die 372 Euro für Niederösterreich und das Burgenland drauf.

„Schluss mit dem teuren Ticket-Chaos! Es ist Zeit für eine einheitliche Jahreskarte für alle unter 26 – um 79 Euro in Wien oder 158 Euro für Wien, NÖ und das Burgenland. Damit wird klimafreundliches Pendeln erleichtert und es erspart den jungen Menschen viel unnötige Bürokratie beim Ticketkauf“, so Ömer Öztas, Gemeinderat und Jugendsprecher der Grünen Wien.

"Nach dem TOP-Jugendticket müssen heute viele junge Erwachsene gleich den Vollpreis für Öffi-Tickets bezahlen. Das können sich viele nicht leisten. Daher muss es endlich günstige Tickets in der Ostregion geben - egal ob man ein Praktikum macht, studiert oder gerade zu arbeiten begonnen hat", so Georg Ecker, Landtagsabgeordneter und Jugendsprecher der Grünen Niederösterreich.

"Gerade für Jugendliche im Burgenland braucht es leistbare Öffis. Jugendliche bis 26 sollen so günstig, unkompliziert und klimafreundlich wie möglich in der Ostregion unterwegs sein können. Wir fordern daher ein Ende des derzeitigen Tarif-Dschungels und die Einführung eines leistbaren Tickets ab 79 Euro“, so Nikolas Brunäcker, Landessprecher der Grünen Jugend Burgenland.

Einheitliches Ticket-Modell für alle unter 26

Die Grünen Wien, Niederösterreich und Burgenland schlagen eine günstige Jahreskarte für alle unter 26 vor. Das Grüne Modell sieht zwei verschiedene Tickets vor:

Die Jahreskarte für € 79,- für Wien oder Niederösterreich und Burgenland

Die Jahreskarte für € 158,- für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Erhältlich ist das Ticket für alle unter 26, egal ob Studierende, Arbeiter:innen oder Menschen, die gerade ein Gap Year machen. Der Preis orientiert sich am Top-Ticket von 2022, der Aufbau ist gleich wie die VOR-Klimatickets, außer dass es nun für Wien auch ein Ticket gibt. Studierende über 26 sollen das Ticket beziehen können, solange sie Studienbeihilfe beziehen.

