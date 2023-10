Oktober-Programm im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights und Live-Veranstaltungen

St.Pölten (OTS) - Auch im Oktober serviert das Cinema Paradiso Baden in seinem „Film-Café“ an den Montag-Nachmittagen wieder Kaffee, Kuchen und – nach dem gestrigen „Rehragout-Rendezvous“ - zusätzlich die Streifen „Mein fabelhaftes Verbrechen“ (9. Oktober), „Barbie“ (16. Oktober) und „Die einfachen Dinge“ (23. Oktober). „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 18. Oktober „Pulled Pork“ mit Schmankerln aus Markt Piesting und Weinen aus Trumau.

Dazu präsentiert „Cinema Opera“ am 15. Oktober Barrie Koskys Neuinterpretation von Richard Wagners „Das Rheingold“ mit Antonio Pappano am Pult aus dem Royal Opera House London und das „Bilderbuchkino“ tags zuvor am 14. Oktober „Der beste Sänger der Welt“, „Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis“ und „Seepferdchen sind ausverkauft“ mit Nicolai Gruninger als Vorleser und Marc Bruckner als Musiker. „Elfriede Jelinek“, „Will My Parents Come to See Me“ und „Vera“ umfasst der Abend „Österreichischer Filmpreis on Tour“ in Kooperation mit der Akademie des Österreichischen Films am 12. Oktober.

Am 22. Oktober zeigt das „Wunschkino“ den Film „Twin Peaks“ in Originalsprache mit Untertiteln, am 24. Oktober präsentiert das „Babykino“ bei gedimmtem Licht und mit leiserem Ton die französische Komödie „Die einfachen Dinge“. Die letzte Spezialschiene des Monats ist das „Filmriss Halloween Special“ mit der Horror-Komödie „Shaun of the Dead“ inklusive DJ-Set „Fancy Friday Delux“ am 31. Oktober.

Der Reigen der Live-Veranstaltungen startet am 11. Oktober, wenn Calum Stewart, Sylvain Quéré, Ellie Beaton und Gillie O’Flaherty beim Konzert „Scottish Colours 2023“ in die Highlands entführen. Am 17. Oktober wird beim „Tagebuch Slam“ aus Original-Tagebüchern gelesen, am 19. Oktober präsentiert Felix Kramer gemeinsam mit seiner Band sein neues Album „Oh wie schön das Leben is“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse