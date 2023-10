Centralis übernimmt das Geschäft von Ferris

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Die Centralis Group erweitert ihre Immobilienexpertise mit ihrer jüngsten Akquisition

Die in Luxemburg ansässige Centralis Group gab heute ihre Absicht bekannt, ihr Angebot an Immobiliendienstleistungen durch die Übernahme des in Luxemburg ansässigen Dienstleistungsunternehmens Ferris Group zu erweitern. Durch die Übernahme wird eine spezialisierte Immobilien-Dienstleistungslinie geschaffen, die von Sansal Özdemir und Miro Stoev gemeinsam geleitet wird und die Dienstleistungen der Centralis Group für Immobilien-SPVs (Special Purpose Vehicles) und Investmentfonds weiter ausbaut.

Ferris ist ein spezialisierter Immobiliendienstleister, der mit Immobilien-SPVs und Investmentfonds zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist auf individuell zugeschnittene Lösungen spezialisiert, einschließlich Konsolidierungs- und Buchhaltungsdienstleistungen, Corporate Secretary und Compliance Services, Management- und Controlling-Services, Unterstützung bei der Geschäftskontinuität, Transaktionsunterstützung und Koordination und Unterstützung bei der Implementierung von Yardi Voyager. Ferris ist einer der ersten Dienstleister in Luxemburg, der 2011 seine eigene Yardi Voyager Plattform implementiert hat und hat seitdem mehrere Implementierungsprojekte geleitet bzw. unterstützt.

Ferris verfügt über ein ausgeprägtes und fundiertes Verständnis für alternative Betriebsmodelle für Immobilien-Investmentberater, -Manager und -Fonds. Ihr Ansatz zur Kundenbetreuung passt hervorragend zu der proaktiven, kundenorientierten Kultur der Centralis Group.

Die Centralis Group ist ein führender Anbieter von alternativen Vermögenswerten und Unternehmensdienstleistungen, der seinem weltweiten Kundenstamm eine breite Palette an Dienstleistungen und Fachkenntnissen bietet. Sie hat sich als ein Branchenführer etabliert und bietet kundenorientierte, maßgeschneiderte Dienstleistungen durch mehr als 280 sehr erfahrene Fachleute. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und ist weltweit in 13 Ländern vertreten. Mit ihren ehrgeizigen Expansionsplänen stellt die Übernahme der Ferris Group eine bedeutende Investition für die Centralis Group dar, die mit ihren strategischen Zielen übereinstimmt. Darüber hinaus ergänzt sie das strategische Ziel der Gruppe, ihren Kundenstamm in diesem schnell wachsenden Segment der Branche für alternative Vermögenswerte zu erweitern.

Aidan Foley, CEO der Centralis Group, kommentierte: „Sowohl die Führung als auch das Team der Ferris Group bringen eine Fülle von Erfahrungen mit, die die Centralis Group dabei unterstützen werden, sowohl unseren bestehenden als auch neuen Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, während wir weiterhin weltweit und in verschiedenen Rechtssystemen innovativ tätig sind. Ihre proaktive und detaillierte Planung, ihr Kundenfokus und ihre Marktkenntnis heben sie von ihrer Konkurrenz ab und machen sie zu einer wirklich exzellenten Ergänzung für den „kundenorientierten" Ansatz der Centralis Group.

Sansal Ozdemir, Direktor der Ferris Group, kommentierte: „Wir freuen uns, der Centralis Group beizutreten und Teil ihrer Wachstumspläne zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass ihr globales Angebot und ihre umfassenden Servicelösungen, die von erfahrenen lokalen Teams bereitgestellt werden, die Vorteile, die wir unseren bestehenden Kunden bieten können, erweitern und ihnen helfen werden, ihre langfristigen Wachstumspläne weiter zu unterstützen. Wir arbeiten mit mehreren führenden globalen Immobilienunternehmen zusammen, und mit dem verstärkten Einfluss des Namens Centralis Group und der Qualität der Dienstleistungen, für die er steht, sind wir als Organisation für zukünftige Geschäftsmöglichkeiten außerordentlich gut positioniert."

