Führungswechsel an der Spitze bei KPMG Österreich

Bernhard Mechtler und Michael Ahammer verantworten ab sofort als Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender die Geschäftsleitung von KPMG Österreich.

Wien (OTS) - Das neue Team an der Spitze will das Wachstum in allen Unternehmensbereichen forcieren und die führende Marktposition weiter ausbauen. Im Fokus stehen vor allem die Themen ESG, Diversität sowie Digitalisierung und IT-Security.



Nach mehr als einem Jahrzehnt höchst erfolgreicher Weiterentwicklung der KPMG Österreich übergeben Michael Schlenk und Helge Löffler die Führungsverantwortung: Bernhard Mechtler übernimmt fortan als Senior Partner den Vorsitz des Geschäftsleitungsausschusses und Michael Ahammer dessen Stellvertretung.

ESG als Schlüssel zum Erfolg

„Als Wirtschaftsprüfer und Senior Partner stehe ich für eine KPMG, die für unsere Kund:innen in allen Situationen des wirtschaftlichen Lebens ein starker Partner ist. Mit einem klaren Bekenntnis zum multidisziplinären Geschäftsmodell tritt die Österreich-Partnerschaft mit dem Anspruch an, als Marktführer in allen relevanten Bereichen höchstqualitative Kundenarbeit zu leisten. ESG steht dabei im absoluten Fokus unserer Anstrengungen: Von der vorbereitenden Unterstützung oder der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zur Entwicklung und Operationalisierung von ESG-Strategien – unsere Expert:innen stehen hier an der Spitze der regulatorischen Entwicklungen. Gleichermaßen ist ESG zentral im Umgang mit unseren Mitarbeiter:innen und Stakeholder:innen und prägt die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen“, so Bernhard Mechtler.

Diversität und Chancengleichheit

„In einem männlich dominierten Berufsstand ist uns Diversität ein ernsthaftes Anliegen. So hat sich die neue Führung nicht nur der Chancengleichheit für Frauen, sondern der gegenseitigen Achtung und Offenheit gegenüber allen Geschlechtern verschrieben. Unser Ziel ist es, gemeinsam den Weg für Vielfalt und Toleranz zu ebnen und dies als Teil unserer Werte zum nachhaltigen Erfolg des Unternehmens zu entwickeln. Es ist aber noch ein langer Weg und wir werden auch in Zukunft mit viel Engagement unsere Initiativen in diese Richtung weiter antreiben und ausbauen“, so Senior Partner Bernhard Mechtler.

Digitalisierung als Grundlage der zukünftigen Wirtschaft

Auch der stetig steigende Digitalisierungsgrad bildet sich in der Strategie von KPMG Österreich ab, denn die digitale Transformation ist gekommen, um zu bleiben. Michael Ahammer dazu: „In Anbetracht der enormen Entwicklungen in den Bereichen IT, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz innerhalb kürzester Zeit ist es für uns als Berater:innen essenziell, Kooperationen wie jüngst mit Microsoft einzugehen, um unseren Kund:innen die optimale Unterstützung und Expertise auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu bieten.“

International vernetzt, regional verankert

Geprägt durch die Mitgliedschaft im länderübergreifenden KPMG Netzwerk sind die Expert:innen des multidisziplinär aufgestellten Prüfungs- und Beratungsunternehmens für nationale und internationale Kund:innen tätig. Umso essenzieller ist die starke Repräsentanz auch in den Bundesländern: „In meiner Funktion als Leiter der Standorte Linz, Salzburg und Innsbruck ist mir die regionale Präsenz besonders wichtig, um vor Ort gemeinsam mit unseren Kund:innen die besten Lösungen für komplexe Herausforderungen zu erarbeiten und so unsere Marktposition weiter auszubauen“, fasst Michael Ahammer zusammen.

Wachstum durch neue Partner:innen

Elf neue Partner:innen verstärken ab Oktober zudem die Führungsebene des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens – im Bereich Advisory beispielsweise Head of ESG Katharina Schönauer, die weiterhin federführend den Bereich Sustainability vorantreiben wird, sowie Cybersecurity-Experte und Studienautor Robert Lamprecht. Weitere neue Advisory-Partner:innen sind Eberhard Bayerl, Kerstin Heyn-Schaller, Vincent Hruška, Kathrin Bruckmayer und Florian Reindl. Die Partnerschaft im Bereich Audit erweitern Werner Gedlicka und Robert Valenta sowie im Bereich Tax Katharina Daxkobler und Kirstin Krippner.





