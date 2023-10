„Ein Hund für Lily“: Neues Tierschutz-Buch für Wiener Kinder

TierQuarTier Wien, Tierschutzombudsstelle und MA 48 thematisieren kindgerecht Aspekte der verantwortungsbewussten Hundehaltung

Wien (OTS) - Beim Spielen im Wiener Rathauspark findet Lily eine herrenlose Hündin – und möchte sie am liebsten sofort behalten. Doch so einfach geht das natürlich nicht. Vielleicht wird „Lotti“ vermisst? Überhaupt muss die Anschaffung eines Tieres vorab gut überlegt sein. In der Geschichte „Ein Hund für Lily“ erfahren kleine und große Tierfreund*innen, was es braucht, um einem Vierbeiner dauerhaft ein gutes Zuhause zu bieten. Das neue Pixi-Buch von Tierschutzombudsstelle, TierQuarTier Wien und der MA 48 ist ab sofort im 48er-Tandler in Margareten und der Donaustadt erhältlich.

Rund 60.000 Hunde sind in Wien gemeldet. Mehr als 100.000 Hundekotsackerl landen täglich „gefüllt“ in Wiens Mistkübeln. Besonders Kinder wünschen sich häufig einen eigenen Hund. Wie viel Verantwortung und Aufwand die Haltung eines Vierbeiners erfordert, wird leider oftmals unterschätzt. Das zeigen die vielen Fälle von ausgesetzten oder behördlich abgenommenen Tieren, die im TierQuarTier Wien versorgt werden, wie auch die Anzahl an Tierschutz-Verfahren, in denen die Tierschutzombudsstelle Wien jedes Jahr involviert ist. Mit der Geschichte von Lily und Fundhund Lotti sollen kleine wie große (Vor-)Leser*innen für die Pflichten und Herausforderungen der Hundehaltung in der Stadt sensibilisiert werden.

Von der Adoption bis zum „Sackerl fürs Gackerl“

Auf 24 Seiten adressiert das Büchlein die wichtigsten Themen für das Zusammenleben von Mensch und Hund in der Stadt. Das reicht von der Frage der Anschaffung und die Wichtigkeit des Chippen und Registrierens über den Wiener Sachkundekurs Hunde-Kunde bis hin zum richtigen Verhalten fremden Hunden gegenüber. Ein Thema, das für das harmonische Miteinander in Wien ganz wichtig ist, darf natürlich nicht fehlen: die Verantwortung der Hundehalter*innen, das Hunde-Gacki wegzuräumen.

„Es ist wunderbar, wie es dem TierQuarTier Wien, der Tierschutzombudsstelle und der MA 48 gemeinsam gelungen ist, das bekannte Thema „Mama, Papa, ich will einen Hund!“ so spannend und kindgerecht im Sinne des Tierschutzes und des Miteinanders in der Stadt aufzubereiten“, freut sich Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Ich kann allen Familien, bei denen der Wunsch nach einem Vierbeiner da ist, nur empfehlen, dieses charmante und lehrreiche Buch gemeinsam mit den Kindern zu lesen und darüber zu sprechen. Die Entscheidung für einen Hund ist eine Lebensentscheidung und darf niemals leichtfertig oder ohne Einbindung der gesamten Familie getroffen werden.“

Das Buch „Ein Hund für Lily“ kann an den beiden Standorten des 48er-Tandlers um 0,99 Euro erworben werden. Zudem wird das Buch bei Veranstaltungen und Aktivitäten von TierQuarTier Wien, Tierschutzombudsstelle und MA 48 angeboten.

