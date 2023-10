JUVINALE Nachwuchsfilmfestival 2023

Ein Fest der Kreativität und Innovation startet vom 12. bis 14. Oktober in Salzburg.

Salzburg (OTS) - Das JUVINALE Nachwuchsfilmfestival 2023 öffnet vom 12. bis 14. Oktober in Salzburg seine Tore. Der Eintritt ist an allen Festivaltagen frei. Dieses aufstrebende Filmfest, das ausschließlich für junge Talenten organisiert wird, hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Event in der Filmbranche entwickelt und zieht ein überregionales Publikum an.



In diesem Jahr wird die vierte Ausgabe gefeiert und präsentiert eine beeindruckende Auswahl von Kurzspielfilmen, Dokumentationen, Animationen und Musikclips. Die Einreichungen decken eine breite Palette von Themen und Genres ab und spiegeln die Vielfalt und Kreativität der jungen Szene von heute wieder.



Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzt die JUVINALE 2023 mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Neben den Preisen in den Hauptkategorien wird heuer erstmals auch der „Förderpreis Gender und Diversity“ vergeben. In Zusammenarbeit mit der HOSI Salzburg - der Interessenvertretung von LGBTIQA*-Personen - wird das Festival mit einer Rede von Conny Felice eröffnet. Am Eröffnungsabend ist zudem eine Auswahl queerer Filme zu sehen. Im Anschluss stehen die Filmemacher*innen eben dieser Filme für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.



"Wir sind stolz, wieder Neuentdeckungen zu würdigen, die durch das JUVINALE Filmfestival eine Plattform für ihre Arbeit erhalten", sagt Laura Strauss, die Leiterin des Festivals, "und wir sind gespannt darauf, welche Talente uns mit ihren kreativen Geschichten überraschen werden."



Das JUVINALE Filmfestival 2023 findet vom 12. bis 14. Oktober im Filmkulturzentrum DasKino (Giselakai 11, 5020 Salzburg) in Salzburg statt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website juvinale.at erhältlich.



