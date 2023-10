AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei der Umbenennung der Windisch-Kaserne und beim Spatenstich für die Großkaserne Villach

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, nimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an zwei Veranstaltungen in Kärnten teil. Um 09:30 Uhr beginnt der Festakt zur Umbenennung der Klagenfurter Windisch-Kaserne in Georg Goëss-Kaserne und mit Beginn 12:00 Uhr erfolgt der Spatenstich in der Villacher Hensel-Kaserne zum Neubau der Großkaserne.

Medienvertreter sind herzlich zu diesen Terminen eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 4. Oktober, 17:00 Uhr unter +43 664-622-4304 bzw. presse.kaernten@bmlv.gv.at unter Angabe der zu besuchenden Veranstaltung, verpflichtend.

Umbenennung Windisch-Kaserne in Georg Goëss- Kaserne

Ablauf:

09:15 Uhr Empfang bei der Wache und Begleitung zum Festplatz

09:30 Uhr Beginn des Festaktes

10:15 Uhr Beendigung des Festaktes und Interviewmöglichkeit

Zeit & Ort

Ab 09:15 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Windisch-Kaserne,

Rosenbergstraße 1-3, 9020 Klagenfurt

Spatenstich für die Großkaserne in Villach

Ablauf:

11:45 Uhr Empfang bei der Wache und Begleitung zum Festplatz

12:00 Uhr Beginn des Festaktes

13:00 Uhr Beendigung des Festaktes und Interviewmöglichkeit

Zeit & Ort

Ab 11:45 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Hensel-Kaserne,

Obere Fellacher Straße 60-69, 9500 Villach

