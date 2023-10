SPÖ-Zwander ad ÖVP-Zauner: Wahr ist und bleibt, Schwarz-Blau hat geförderten Neubau 2023 eingestellt

St. Pölten (OTS) - „Die ÖVP NÖ erwartet sich offenbar Anerkennung dafür, dass sie laufende Bauprojekte abschließt und keine Ruinen hinterlässt“, reagiert SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander auf die heutigen Aussagen des ÖVP-NÖ-Landesgeschäftsführers: „Es wäre die endgültige Abmeldung des Hausverstandes, würde man laufenden Projekten die Existenzgrundlage entziehen und bereits im Vorjahr genehmigte und finanziell zugesicherte Projekte nicht mehr fertig stellen. Dass die ÖVP mit so einer Selbstverständlichkeit auch noch öffentlich hausiert, verrät viel über den Zustand der schwarz-blauen Koalition."

Faktum sei, dass bis jetzt - Oktober, im Jahr 2023 - keine neuen geförderten Wohnprojekte beschlossen worden sind. „Das ändert sich auch nicht, wenn Herr Zauner noch so oft und noch so laut das unwahre Gegenteil behauptet. Das ist für die Öffentlichkeit ganz klar dokumentiert. Damit wird die ohnehin äußerst angespannte Situation am Wohnungsmarkt zusätzlich befeuert. Wenn Wohnen wieder leistbar werden soll, muss der soziale geförderte Wohnbau umgehend wieder aufgenommen werden, besser heute als morgen“, so Zwander abschließend.

