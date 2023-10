Medizin-Nobelpreisträger sind Protagonisten im ARTE-Dokumentarfilm auf arte.tv (FOTO)

Strasbourg (ots) - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Katalin Karikó und Drew Weissman für ihre Grundlagenforschung, die maßgeblich zur Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 beitrug. Dies hat das Nobelkomitee in Stockholm heute gegen Mittag verkündet.

Die Ungarin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman erhalten den Nobelpreis für Medizin.

Sie sind Protagonisten in dem ARTE-Dokumentarfilm "Vom Impfstoff zur Krebstherapie - Die RNA-Revolution", der bis 5. Dezember auf arte.tv zu sehen ist.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte eines wissenschaftlichen Durchbruchs und der Menschen, denen er gelungen ist.

Bereits vor 60 Jahren läutete die Entdeckung der Boten-RNA eine neue Ära in der Medizin ein. Bis zur Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffen gegen COVID-19 war es aber ein langer Weg, der von Irrtümern und Rückschlägen gesäumt war. Der von ARTE France und Découpages produzierte Dokumentarfilm von Raphaël Hitier "Vom Impfstoff zur Krebstherapie - die RNA-Revolution" erzählt die Geschichte eines wissenschaftlichen Durchbruchs, von den Zweifeln, Hürden und glücklichen Zufällen. Der Film zeigt Menschen wie die neuen Nobelpreisträger Katalin Karikó und Drew Weissman, die sich in den 1990er Jahren zufällig am Kopierer begegneten, den Nobelpreisträger Thomas R. Cech, Robert Malone und Ugur Sahin, im unermüdlichen Einsatz für den medizinischen Fortschrit. Ihre Berichte erlauben Blicke hinter die Kulissen ihrer Disziplinen und beweisen, dass wissenschaftliche Erfolge nicht zuletzt davon abhängen, der Skepsis Anderer zu trotzen oder auch mit spärlichen Mitteln arbeiten zu können.

Der ARTE-Dokumentarfilm "Vom Impfstoff zur Krebstherapie - Die RNA-Revolution" steht hier bis 5. Dezember in der ARTE-Mediathek arte.tv zum kostenlosten Streaming bereit.

