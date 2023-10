VPNÖ-Zauner ad SPÖ-Hergovich: Wer seine Unwahrheiten live im ORF wiederholt, macht sie nicht wahrer!

St. Pölten (OTS) - „Aufs schärfste zurückzuweisen ist die wiederholte Verbreitung von Unwahrheiten durch Landesrat Hergovich. Er behauptete in der ORF-Sendung ‚im Zentrum‘ erneut seinen im Sommer frei erfundenen Wohnbaustopp. Tatsache ist, dass mehr als 5.000 geförderte Wohneinheiten in Niederösterreich im Bau sind, 350 stehen vor Baubeginn und die Sanierung von 1.270 Wohneinheiten wurde vor kurzem beschlossen. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen NÖ Landesregierung war der Wohn- und Heizkostenzuschuss, um die Landsleute breit beim Wohnen zu unterstützen. Aktuell wird an der Überarbeitung der Wohnbauförderrichtlinien gearbeitet – so wie in allen anderen, auch SPÖ-geführten, Bundesländern. Denn so wird auf das geänderte Marktumfeld reagiert, um auch in Zukunft leistbaren Wohnraum zu garantieren“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

Mafia-Vergleich von „Politico"-Journalist Matthew Karnitschnig desaströs Aufs schärfste zurückzuweisen ist auch der in der Diskussionsrunde von „Politico"-Journalist Matthew Karnitschnig angestellte Vergleich zwischen der Volkspartei und der Cosa Nostra.

„220.000 Mitglieder bekennen sich alleine in Niederösterreich zur Volkspartei. Sie unter Generalverdacht zu stellen und öffentlich zu diffamieren, entbehrt jeder Grundlage und sollte zu denken geben, wo wir mittlerweile in der politischen Debatte auf Bundesebene angekommen sind. Eine demokratisch gewählte politische Partei einem Mafiaclan gleichzustellen, ist ein gefährliches Zeichen, wie weit die Gedanken mancher Menschen in diesem Land mittlerweile abgedriftet sind. Und eines Journalisten, an den man zurecht einen Anspruch auf Objektivität und Sachlichkeit stellt, mehr als unwürdig“, so Zauner.

