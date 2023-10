KORREKTUR zur OTS0041: Nuklearmedizin leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Früherkennung von Osteoporose

Korrektur zur heutigen Aussendung!

Korrektur zu OTS_20231002_OTS0041

Wien (OTS) - Die Termindaten müssen wie folgt korrekt lauten:





Neue innovative Verfahren ermöglichen eine verbesserte Therapieplanung

In den letzten Jahren kommt es in der Behandlung der Osteoporose immer häufiger zu einer Personalisierung. Damit einhergehend spielt die differenzierte diagnostische Abklärung eine zunehmend wichtige Rolle. Neben der eigentlichen Knochendichte fokussiert sich das medizinische Interesse auf ultrastrukturelle Veränderungen in der Knochenarchitektur. Der Trabecular Bone Score (TBS) ist ein quantitativer Textur-Index, welcher im Rahmen der DEXA-Messung bestimmt wird und auf einer räumlichen Inhomogenitätsanalyse von Aufnahmen der LWS basiert. Dabei ist der TBS kein direkter Parameter der Knochenmikroarchitektur, korreliert aber in in-vitro Studien gut mit Anzahl der Knochen-Bälkchen (Trabekel) sowie mit dem Trabekelabstand, die die dreidimensionale Trabekelarchitektur des Knochens widerspiegelt.

»Dem osteologisch-tätigen Facharzt obliegt es, die Vielzahl an erhobenen Befunden in ein Gesamtkonzept zu integrieren, welches die Grundlage für die weitere Therapieplanung darstellt.«, betont Professor Gabriel, der am 04.10.2023 einen Vortrag zum Thema Osteoporose hält. Dabei werden auch Tipps und Anregungen gegeben, wie der/die Einzelne zur eigenen Knochengesundheit beitragen kann.



Titel: Osteoporose: Die unterschätzte Volkskrankheit

Adresse: Johannes Kepler Universität – MED CAMPUS I, Lehrgebäude (LEH), Raum LEH 108, Krankenhausstraße 5, 4020 Linz

Datum: 04.10.2023

Beginn: 19:00 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde Vortrag, anschließend ca. 30 Minuten Diskussion

