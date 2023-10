Großer Andrang beim Raiffeisen ImmoDay 2023

300 Besucher*innen informierten sich über den Dächern Wiens

Wien (OTS) - Wien, 02.10.2023. Großer Andrang herrschte beim Raiffeisen ImmoDay am 29.09.2023, zu dem die Raiffeisengruppe mit ihren Partnern – heuer im neuen Format hoch über den Dächern Wiens – einlud. Rund 300 Besucher*innen kamen ins Wiener Raiffeisenhaus, um sich bei Experten umfassend rund um das Thema Immobilien zu informieren. Insgesamt 15 Aussteller präsentierten aktuelle und zukünftige Bauprojekte und beantworteten individuelle Fragen sowohl von Anlegern also auch von Eigennutzern.

Neben Raiffeisen Vorsorge Wohnung, Raiffeisen Immobilien Vermittlung, Raiffeisen Wien-Meine Stadtbank und Raiffeisen WohnBau waren auch Wieninvest, ubm Development, Kollitsch & Soravia Immobilien, BOE Baumanagement, Otto Immobilien, Heimat Österreich, familienwohnbau, Town & Country Haus, Bauwerk & Partner, 3SI Makler sowie 6B47 Real Estate Investors als Partner des ImmoDays vertreten. Das Publikum konnte sich vor Ort über 50 Bauprojekte und 1.500 Wohnungen informieren.

Spannende Fachvorträge

Die spannenden Fachvorträge zu den wichtigsten Fragen rund um das Thema Immobilien stießen auch heuer wieder auf großes Interesse. Nach einem Blick auf den Immobilienmarkt in Niederösterreich und Wien durch die Raiffeisen Immobilien Vermittlung umriss Matthias Reith (Raiffeisen Research) die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Immo-Marktes. Marion- Weinberger-Fritz (Raiffeisen Vorsorge Wohnung) und Andreas Unger (LBG Burgenland) referierten im Anschluss über die (steuerlichen) Reize einer Vorsorgewohnung. Schließlich warf Autorin Christiane Varga einen Blick auf die Zukunft des Wohnens. Nach der abschließenden Talkrunde nutzten zahlreiche Teilnehmer*innen die Möglichkeit zum angeregten Meinungsaustausch in einer der attraktivsten Locations am Wiener Donaukanal.

„Der Raiffeisen ImmoDay 23 hat gezeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern das richtige Angebot am richtigen Ort machen. Aus zahlreichen Gesprächen wissen wir, dass sich gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unwägbarkeiten viele Interessierte umfassend zum Thema Immobilien informieren wollen und den direkten Kontakt zu den Anbietern suchen. Beim ImmoDay finden sie beides: ausgewählte Fach-Informationen und konkrete Angebote“, betont Marion Weinberger-Fritz, Initiatorin des Raiffeisen ImmoDays und Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung. Aufgrund des großen Erfolges plane man auch für das nächste Jahr einen weiteren Raiffeisen ImmoDay.

