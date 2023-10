EUNIC Austria lädt zur 2. Langen Nacht der Literatur

Wien (OTS) - EUNIC Austria, der Zusammenschluss nationaler europäischer Kulturinstitute und Ministerien der Europäischen Union in Österreich veranstaltet am 13. Oktober zum zweiten Mal die Lange Nacht der Literatur in Wien. 25 Autor:innen aus ganz Europa lesen und diskutieren an einem Abend in zahlreichen Instituten.

Am 13. Oktober treffen Dichter:innen und Schriftsteller:innen aus insgesamt 18 Ländern in zahlreichen Kulturinstituten in Wien aufeinander, um zu lesen und miteinander zu diskutieren. Die Lesungen finden – parallel und in zeitlicher Abfolge von drei Blöcken – in deutscher und in anderen europäischen Sprachen statt, die Gespräche sind auf Deutsch oder Englisch. Eintritt frei.



17:00 Uhr: Eröffnung im Tschechischen Zentrum Wien

18:30 Uhr: Lesungen parallel im Tschechischen Zentrum Wien, Polnischen Institut Wien, Institut français d’Autriche, Rumänischem Kulturinstitut Wien, Bulgarischem Kulturinstitut Haus Wittgenstein

20:00 Uhr: Lesungen parallel in der Buchhandlung List, im Rumänischem Kulturinstitut Wien, Tschechischen Zentrum Wien, Collegium Hungaricum Wien

21:30 Uhr: Dunaj Poetry Slam im Collegium Hungaricum Wien



Datum: 13.10.2023, 17:00 - 23:00 Uhr

Ort: Tschechisches Zentrum Wien, Österreich

Url: https://bitly.ws/UvyX

