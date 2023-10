Josefstadt: Vortrag „Oper zwischen Kunst und Politik“

Wien (OTS) - Im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) fängt am Mittwoch, 4. Oktober, um 19.00 Uhr, ein Vortragsabend mit Georg Hauer an. Der Referent betrachtet dabei die Thematik „Oper zwischen Kunst und Politik“ und widmet sich eingehend den Schwerpunkten „Vor 175 Jahren: Die Revolution von 1848“ und „Die Krise des Theaters in der Josefstadt“.

Von den Anfängen des „Theaters in der Josefstadt“ bis zu großen seinerzeitigen Erfolgen und Schwierigkeiten, zum Beispiel wegen der Konkurrenz durch andere Wiener Bühnen, reichen Georg Hauers Erläuterungen. Der Eintritt ist gratis. Mehr Infos: Telefon 889 53 68 („Club der Wiener Musikerinnen“, tlw. Anrufbeantworter).

Seine spannenden Rückblicke im Festsaal des Museums umrahmt der Vortragende mit vielerlei Bild- und Tondokumenten. Das Publikum macht tiefe Einblicke in Wiens bewegte Theatergeschichte und es stehen kulturelle, soziale und politische Veränderungen im Jahr 1848 im Fokus. Fragen über das Museum (Öffnungszeiten, ständige Ausstellung, Sonder-Projekte, u.a.) beantwortet die freiwillige Leiterin, Maria Ettl, unter der Rufnummer 403 64 15. E-Mails an die Bezirkshistorikerin: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Club der Wiener Musikerinnen:

www.cdwm.at/index_de.html

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

