Neuer Fall „Hurenkind“ (AT) ruft Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser auf den Plan

Dreharbeiten zu Regisseurin Mirjam Ungers Austro-„Tatort“-Debüt

Wien (OTS) - Während Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere das „Bauernsterben“ beschäftigt, wartet am Set bereits ihr nächster „Tatort“ auf sie. Seit Dienstag, dem 26. September, taucht das österreichische Erfolgsduo in seinem neuesten Fall „Hurenkind“ (AT) in eine der erfolgreichsten, aber auch polarisierendsten Musikformen der Gegenwart ein. Ein aufstrebender Wiener Rapper wird tot aufgefunden. In seinem Umfeld wimmelt es nur so vor Verdächtigen. War es der Label-Besitzer, der kurz davor war, sein Zugpferd zu verliehen? Der beste Freund des Toten, der von ihm ausgenutzt wurde? Oder jemand ganz anderer?

Bis voraussichtlich Ende Oktober stehen in Wien (u. a. im Flex und im Gasometer) neben Harald Krassnitzer (in seinem 57. Fall) und Adele Neuhauser (in ihrem 33. Fall) u. a. wieder Hubert Kramar, Christina Scherrer und Günter Franzmeier sowie Aleksandar Simonovski aka Yugo, Murat Seven, Salka Weber, Edita Malovčić, Tobias Resch, Kiara Hollatko aka KeKe und Hary Prinz vor der Kamera. Regisseurin Mirjam Unger, die in der Vergangenheit u. a. für die „Vorstadtweiber“, „Tage, die es nicht gab“ oder den Landkrimi „Das Mädchen aus dem Bergsee“ verantwortlich zeichnete, sowie die Drehbuchautoren Franziska Pflaum und Samuel Deisenberger feiern mit „Hurenkind“ (AT) ihr „Tatort“-Debüt. Der Film soll – neben dem bereits abgedrehten Fall „Dein Verlust“ – 2024 in ORF 2 zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt

Ted Candy (Aleksandar Simonovski aka Yugo) ist ein aufgehender Stern in der Wiener Rap-Szene. Zwischen Höhenflügen und Angstzuständen schlittert er immer weiter in die Kokainsucht. Einen Tag, nachdem er seine Show vor den Augen des Publikums abgebrochen hat und auf seinem Motorrad davongebraust ist, wird er tot in einer Garage gefunden. Als Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in diesem Fall zu ermitteln beginnen, wird der Kreis der Verdächtigen schnell größer: Da gibt es zum Beispiel Akman Onur (Murat Seven), der wegen einer Gewalttat schon eine Haftstrafe verbüßt hat und ein Plattenlabel führt. Dieses wurde zuletzt fast ausschließlich von Teds Erfolg finanziert – der angeblich wiederum Ambitionen hatte, zu einem anderen Label zu wechseln. Oder Ferdl Fuchs (Tobias Resch), den besten Freund des Opfers seit der Schulzeit, der von Ted allerdings ziemlich ausgenutzt wurde. Moritz und Bibi tauchen in eine fremde Welt ein – eine ehemalige Subkultur, die heute ein Megabusiness geworden ist und in der es um Beats und Reichweite, aber auch Tragödien und Verbrechen geht.

„Tatort – Hurenkind“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Cult Film.

Alle bisherigen Österreich-„Tatorte“ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind jederzeit auf Flimmit (flimmit.at) abrufbar.

