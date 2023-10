ORF im September 2023: 31,5 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im September 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. der Fußball-EM-Qualifikation, den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, fiktionalen Highlights wie u. a. den „Toten vom Bodensee“ und dem Landkrimi „Steirerschuld“ sowie dem letzten „Sommergespräch 23“ einen Marktanteil von 31,5 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,297 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 43,7 Prozent der TV-Bevölkerung. Im Rekord-September 2022 (zweitbester Wert seit 2015) stießen die umfangreiche Berichterstattung zum Queen-Begräbnis und Info-Sendungen zu den Wahlen in Tirol und Italien bzw. die Schwerpunktberichterstattung zu den Themen Energiekrise und Teuerung auf besonders hohes Publikumsinteresse.

Weitere Key-Facts zum September 2023

ORF 1: 1,476 Millionen Seher:innen (7,7 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,578 Millionen Seher:innen (20,6 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,6 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (18. September)

1,317 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (24. September)

1,180 Millionen Zuschauer:innen, 55 Prozent Marktanteil

„Fußball: EM-Qualifikation Schweden – Österreich“, 2. Hz (12. September)

1,075 Millionen Zuschauer:innen, 42 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (4. September)

915.000 Zuschauer:innen, 33 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (4. September)

797.000 Zuschauer:innen, 38 Prozent Marktanteil

Landkrimi „Steirerschuld“ (19. September)

754.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (14. September)

735.000 Zuschauer:innen, 32 Prozent Marktanteil

„Die Toten vom Bodensee“ (17. September)

700.000 Zuschauer:innen, 25 Prozent Marktanteil

„Sommergespräch 23“ (4. September)

681.000 Zuschauer:innen, 26 Prozent Marktanteil

„Formel 1: GP von Italien“ (3. September)

680.000 Zuschauer:innen, 49 Prozent Marktanteil

September-Topwerte in ORF 1

-- Einen mysteriösen neuen Landkrimi-Fall in besonderer Kulisse wollten sich am 19. September bis zu 785.000 Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen; durchschnittlich 754.000 Personen stellten sich nach dem Tod einer Studentin in der Klosterbibliothek bei einem Markanteil von 27 Prozent die Frage der „Steirerschuld“; der Marktanteil in den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29 lag bei 24 bzw. 19 Prozent

-- Bis zu 1,145 Millionen Fußballfans ließen sich am 12. September das EURO-Qualifikationsspiel Schweden – Österreich nicht entgehen, im Schnitt sahen die zweite Halbzeit und damit die drei Tore Österreichs 1,075 Millionen bei 42 Prozent Marktanteil; in den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre lag der Marktanteil bei 48 bzw. 64 Prozent; damit war das Match das meistgesehene Spiel der Nationalelf seit dem Jahr 2021.

-- Die Erfolgsserie „Walking on Sunshine“ startete am 25. September mit 22 bzw.18 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen gut in die vierte Staffel.

-- Einmal mehr einen Topwert erreichte Kabarett made by Alex Kristan am 22. September im zweiten Hauptabend: „Lebhaft“ war das Programm und ebenso die Quote mit im Schnitt 455.000 bei 20 Prozent MA.

-- Den Formel-1-GP von Italien (3. September) verfolgten 680.000 Motorsportfans bei 49 Prozent Marktanteil (46 bzw. 61 Prozent MA bei den Jungen).

September-Topwerte in ORF 2

-- Mit durchschnittlich 28 Prozent Marktanteil erreichte die „Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe „Das Unglückshaus“ am 14. September den Bestwert seit 2016; die Reportage über Konflikte im Bau- und Mietrecht verfolgten im Schnitt 650.000 Seherinnen und Seher (Spitzenwert: 723.000).

-- Erfolgreich war am 4. September auch die letzte Kandidatenfolge des heurigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Sommers, in der Nina Horwitz noch einmal sechs neue Singles auf Partnersuche begleitete: Bis zu 961.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die neunte von insgesamt zehn Sendungen der 27. Staffel des ORF-Kultformats nicht entgehen lassen; im Schnitt waren 915.000 Personen bei einem Marktanteil von 33 Prozent in der Sehergruppe 12+ dabei.

-- Die „Starnacht aus der Wachau“ mit Stars wie Anastacia am 22. September ließen sich im Schnitt 432.000 bei 20 Prozent MA nicht entgehen.

September-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt die „Themenmontag“-Doku „Die Lidl-Insider“ am 11. September mit 190.000 RW bei 7 Prozent MA vor jener über die „Fett-Hysterie“ am 18. September mit 179.000 RW bei 7 Prozent MA und der „Heimat Österreich“-Reportage „Im Tannheimer Tal“ (27. September) mit 173.000 RW bei ebenfalls 7 Prozent MA an. Einen Top-Marktanteil erreichte das letzte „Sommer(nach)gespräch“ am 4. September mit 11 Prozent (und 159.000 RW).

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im September 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,2 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 51 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 218 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Meistgenutzter Live-Stream im September war das EURO-Qualifikationsspiel Schweden – Österreich am 12. September (2. Halbzeit) mit einer Durchschnittsreichweite von 60.800, das ist der stärkste ORF-Live-Stream des heurigen Jahres. Die im September am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Willkommen Österreich“ vom 19. September mit einer Durchschnittsreichweite von 28.200.

