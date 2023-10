KPMG Geschäftsführung wird weiter ausgebaut

Elf neue Partner:innen verstärken ab Oktober die Führungsebene des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG.

Wien (OTS) - Unter den neuen Partner:innen sind Head of ESG Katharina Schönauer, Digitalisierungsexpertin für den Gesundheitsbereich Kathrin Bruckmayer sowie die Studienautoren Robert Lamprecht (Cybersecurity in Österreich) und Eberhard Bayerl (Digitalisierung im Rechnungswesen).



Eberhard Bayerl (45) ist seit 2014 bei KPMG tätig und unterstützt mit mehr als 20-jähriger Erfahrung Kunden bei der Optimierung des externen und internen Rechnungswesens, von der Strategie bis zur fachlichen Implementierung. Seine Schwerpunkte sind die Verbesserung der Unternehmenssteuerung sowie die Effizienzsteigerung inklusive Digitalisierung/Automatisierung im Finanzbereich. Er gibt sein Wissen als Lektor an Universitäten und bei Fachveranstaltungen sowie als Autor von Fachpublikationen weiter.



Kathrin Bruckmayer (42) bringt langjährige Expertise in der IT- und Digitalisierungsberatung sowie im Feld der digitalen Transformation mit. Mit Fokus auf den öffentlichen Bereich verantwortet sie insbesondere das Kundengeschäft aus dem österreichischen Gesundheits- und Sozialversicherungswesen, das sie seit mehr als zwölf Jahren bei komplexen Themenstellungen wie strategischer IT-Beratung und Projektmanagement bis hin zur Umsetzungsbegleitung in der Transformation berät.



Katharina Daxkobler (39) ist Steuerberaterin und seit 2014 Teil von KPMG. Der Schwerpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit liegt im Bereich Personnel Tax und umfasst u. a. die Beratung zur Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbesteuerung und zum Sozialversicherungsrecht im nationalen und internationalen Kontext. Sie ist Mitglied des Fachsenats für Steuer- und Sozialrecht der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Lehrbeauftragte am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der WU Wien und als Fachautorin und -vortragende tätig.



Werner Gedlicka (53) ist seit 2004 bei KPMG tätig und spezialisiert auf die Prüfung und Beratung von Unternehmen zur finanziellen Berichterstattung und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG-Reporting). Darüber hinaus ist er leitend im Department of Professional Practice (DPP), eine auf Spezialfragen fokussierte Abteilung, tätig und wird als Partner u. a. die Entwicklungen in puncto ESG-Reporting bei Unternehmen weiter vorantreiben. Außerdem gibt er sein Know-how als Vortragender bei Fachveranstaltungen und Fachautor weiter.



Kerstin Heyn-Schaller (48) ist für nationale und internationale IT-Audits in den Branchen Industrie und Handel, Banken und Versicherungen verantwortlich und seit mehr als 20 Jahren bei KPMG tätig. Ihre fachliche Expertise wird sie als Partnerin auch bei ihren weiteren Tätigkeitsschwerpunkten wie IT Assurance (ISAE 3402/SOC 1), der Prüfung von Systemumstellungen oder IT Internal Audits sowie durch ihre Tätigkeit im Vorstand der ISACA Austria Chapter, im Fachsenat für Informationstechnologie & Digitalisierung und durch ihre regelmäßige Vortragstätigkeit einbringen.



Vincent Hruška (41) ist seit 15 Jahren im Bereich Deal Advisory bei KPMG tätig. Er hat umfangreiche Erfahrungen in der Transaktionsberatung und seine Schwerpunkte liegen in rechnungslegungs- und transaktionsbezogenen Bewertungsthemen. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Unternehmen der Bank- und Versicherungsbranche. Er ist Mitglied im Fachsenat für Unternehmensbewertung und gibt sein fachliches Know-how auch als Vortragender sowie Autor von Fachpublikationen weiter.



Kirstin Krippner (44) wechselte 2018 zu KPMG und weist einen über 20-jährigen Background im Bereich Tax Compliance und Outsourcing auf. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Digitalisierung steuerrelevanter Prozesse, insbesondere im Zusammenhang mit der Etablierung von Steuerkontrollsystemen. Die Bewusstseinsschaffung um das Vorhandensein der eigenen (Tax) Data im Unternehmen sowie das dazugehörige Management und die Qualitätssicherung sind ihr ein besonderes Anliegen. Sie ist Vortragende und Autorin von Fachbeiträgen und Mitglied im Fachsenat für Steuer- und Sozialrecht im Bereich Digitalisierung.



Robert Lamprecht (44) ist seit 2004 bei KPMG und im Bereich IT Advisory zuständig für die Themen Cybersecurity und Crisis Management. Er begleitet Unternehmen bei Cybersecurity-Transformationsprojekten und der Bewältigung von Cybersecurity-Incidents als Krisenmanager sowie bei Maßnahmen zur Erfüllung der Geheimschutz-Erfordernisse. Er ist Autor der seit acht Jahren gemeinsam mit dem KSÖ erscheinenden Cybersecurity-Studie und darüber hinaus Lektor für Security Management. Zudem ist er an der Entwicklung des neuen Masterstudiengangs „Cybersecurity“ der FH Salzburg aktiv beteiligt.



Florian Reindl (39) ist seit 2008 in der Beratung von nationalen und internationalen Finanzinstitutionen tätig und seit 2011 bei KPMG. Als Teil des Führungsteams im Banking Consulting begleitet der Experte aktiv die Weiterentwicklung des Finanzsektors und leitet ganzheitliche Transformationsprogramme. Sein Fokus liegt auf der operativen Restrukturierung sowie der strategischen Neuausrichtung und Ausgestaltung innovativer Geschäftsmodelle von nationalen und internationalen Finanzdienstleistern.



Katharina Schönauer (38) hat in den vergangenen zehn Jahren bei KPMG maßgeblich den Bereich Sustainability Advisory und Assurance mitgestaltet. Die Schwerpunkte ihrer beruflichen Tätigkeit liegen in den Bereichen ESG-Reporting und Sustainability Management, basierend auf ihrem akademischen Profil der Wirtschaftswissenschaften sowie dem Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Sie ist Mitglied in internationalen und nationalen Gremien zur Entwicklung der ESG-Reporting-Standards, u. a. EFRAG, Accountancy Europe und KSW.



Robert Valenta (45) ist seit 2010 – mit einem Secondment bei KPMG Kanada von 2012 bis 2013 – bei KPMG tätig und verantwortet vor allem die Prüfung von Handels- und Industrieunternehmen mit Schwerpunkt Technologieunternehmen sowie die Prüfung von kleinen Unternehmen bis hin zu börsennotierten Konzernen. Er ist weiters Vortragender am Controller Institut für den Lehrgang Certified IFRS Accountant, Spezialisierung Umsatzrealisierung.

