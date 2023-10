Spencer Stuart baut Leadership Advisory Services aus - Charlotte von Bernstorff wird Beraterin

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Spencer Stuart, eines der weltweit führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Unternehmen, erweitert das Beraterteam im Bereich Leadership Advisory Services. Am 30. September begann mit Charlotte von Bernstorff eine promovierte Ingenieurpsychologin und langjährige Expertin für Managementdiagnostik und datenbasierte Prognosen von Berufserfolg. Die Neueinstellung ist Teil des globalen, kontinuierlichen Ausbaus des Geschäftsfelds Leadership Advisory, das sich mit Führungskräfteentwicklung, -evaluation und Kulturdiagnostik befasst.

Charlotte von Bernstorff hat zuletzt als selbständige Beraterin für Managementdiagnostik gearbeitet und dabei die Führungsebene von Unternehmen und Investoren in Fragen der evidenzbasierten Management-Diagnostik und -Entwicklung betreut. Zuvor leitete von Bernstorff die Akademie des IQP - Institut für Qualitätssicherung in Personalauswahl und -entwicklung, wo sie unter anderem für die Leitung von Beratungsprojekten in der DACH-Region sowie internationale Projekte in China und Saudi-Arabien verantwortlich war. Von Bernstorff hat zudem eine Professur für Personalpsychologie an der BSP - Business & Law School Berlin, Hamburg, inne und ist als systemischer Coach zertifiziert. Sie absolvierte ihr Studium der Organisations- und Ingenieurpsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo sie auch ihre Promotion abschloss.

Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland: "In Zeiten volatiler Märkte und sich schnell verändernder Rahmenbedingungen kommt es für Entscheider noch einmal mehr darauf an, die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Wir freuen uns, mit Charlotte von Bernstorff eine versierte und erfahrene Verstärkung für den wachsenden Bedarf im Leadership Advisory Bereich an Bord zu holen."

Über Spencer Stuart

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.

