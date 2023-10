IIM unterstützt 25. Big Brother Awards Österreich am 25.10.2023 in der Kulisse

Erstmals findet ein Come Together von politisch interessierten Menschen bei Speis und Trank vor der Preisverleihung ab 18:00 Uhr statt

Wien (OTS/IIM) - Auch heuer gibt es wieder einen Big Brother Awards. Ab sofort mit neuem Konzept, aber nicht mehr im Rabenhof-Theater, sondern in der Wiener Kulisse. Nicht nur das Jubiläum, sondern auch die letzten beiden Jahre mit Corona-bedingten Einschränkungen, veranlassen die Veranstalter, die diesjährigen Big Brother Awards in einem besonderen Event einzubetten. Wir lassen uns nicht aus der Öffentlichkeit vertreiben und treffen uns mit Gleichgesinnten bei Speis, Trank und Musik. Erleben Sie live die letzten Diskussionen der Jurymitglieder und lassen Sie sich von der bezaubernden Blues-Sängerin und Gitarristin Kati Kern unterhalten. Partner der heurigen Preisverleihung ist das Internationale Institut für Medien (IIM-Vienna)

Die 25. Big Brother Awards sind geprägt von der sich immer weiter ausbreitenden Künstliche Intelligenz (KI) in unseren Systemen. Konnte man vor 25 Jahren noch dem Argument glauben unsere Daten würden nur für bessere Werbung gesammelt werden. Nach dem Handy als uns ständig begleitende Wanze in der Hosentasche, dem Always-on aller unserer smarten Geräte und der Cloud als Erweiterung von Rechenleistung und Datenspeicher, ist die KI erstmalig in der Lage all diese Daten individuell auf jeden von uns zu nutzen.

Wenn wir in Zukunft unsere Briefe im Office Paket schreiben, kann uns die KI nur helfen, wenn wir ihr gestatten all unsere private Kommunikation mitzulesen, ohne zu wissen, was die KI mit diesen Learnings tun kann. Je mehr Teile von der KI beigesteuert werden, desto weniger Kontrolle haben wir, was der große Zensor hinter der KI weglöscht oder hinzufügt. Wir dürfen nicht vergessen, KI ist keine Alien-Software, die plötzlich aufgetaucht ist, sondern Entwicklungen der IT-Konzerne, mit der Aufgabe wirtschaftlichen Erfolg zu garantieren und die Kontrolle über den Game-Changer des beginnenden Jahrtausends.

In der retrospektiven Betrachtung werden die gesellschaftlichen Änderungen durch die KI jene der Erfindung der Dampfmaschine und der Industrialisierung in den Schatten stellen. Bei jedem Medikament gibt es einen Beipackzettel mit Nebenwirkungen und Risikoeinschätzungen, in der IT gibt es jedoch nur die PR-Aussendungen der Marketing-Abteilungen mit Best-Case Szenarien. Daher werden sie immer wichtiger, die Big Brother Awards Österreich.

Durchschauen Sie die immer komplexer werden Methoden der IT-Industrie und Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auf unsere Kindeskinder. All das bei einer Preisverleihung der besonderen Art und bei Musik, Wein, Gesang und interessanten Diskussionen.

Der 25. Big Brother Award findet am Vorabend des österreichischen Nationalfeiertages, am 25. Oktober 2023, in der Kulisse Wien, Rosensteingasse 39, 1170 Wien um 20:00 Uhr statt. Das Come Together beginnt bereits um 18:00 Uhr. Eintrittskarten zum Preis € 10,50 von gibt es bei Oeticket https://lmy.de/FEk online zu kaufen. Das Internationalen Institut für Medien (IIM-Vienna) ist Partner des heurigen BBA-Österreich.

Weitere Informationen: Christian Jeitler, Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter, Mail: chris @ quintessenz.at, Tel.: +43 699 81729005 und im IIM-Vienna.

Rückfragen & Kontakt:

Internationales Institut für Medien (IIM)

+43 1 9977066

office @ iim.institute

www.iim.institute

Spiegelgasse 10

A-1010 Wien