FW-Langthaler: Schluss mit der NoVA-Tyrannei – Krise beenden statt Bürger ausnehmen!

Freiheitliche Wirtschaft fordert Abschaffung der NoVA!

Wien (OTS) - Trotz Wirtschaftskrise, Megazinsen und Hyperinflation zieht die Regierung die Schlinge weiter um den Geldbeutel der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Bürgerinnen und Bürger immer enger. Ab dem 1. Jänner 2024 steht eine erneute Verschärfung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) an, die von der Freiheitlichen Wirtschaft scharf verurteilt wird. „Diese Abzocke ist in Europa einzigartig und daher fordern wir seit Jahren, dass die NoVA abgeschafft wird“, so Bundesobmann-Stv. Reinhard Langthaler in einer Aussendung.

Langthaler dazu: „Besonders hart trifft es auch die Inhaber leichter Nutzfahrzeuge (Klasse N1). Für diese Fahrzeuge gelten ab 2024 ein CO2-Abzugsbetrag von 150 g pro Kilometer und ein Malus Grenzwert von 208 g/km. Die Freiheitliche Wirtschaft verurteilt diese Maßnahmen entschieden und weist darauf hin, dass die Erhöhung zu einer weiteren Verteuerung der Fahrzeugpreise und damit neben der Megainflation zu zusätzlichen Belastungen für alle Neukäufer führt!“

Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Statt die Bürger und Unternehmen zu belasten, muss die Regierung sie unterstützen. „Die unüberlegten Entscheidungen der Politik werden Österreich teuer zu stehen kommen. Die Freiheitliche Wirtschaft ruft die Regierung dazu auf, sofortige Schritte zur Entlastung der Bevölkerung und der Wirtschaft zu ergreifen und einen Kurswechsel herbeizuführen“, so Langthaler abschließend.

