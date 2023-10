Einladung Presse- & Fototermin MEGA Bildungsmillion 2023

Freitag, 6. Oktober 2023, 18:30 Uhr, Erste Campus, Eingang „Grand Hall“, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Wien (OTS) - Am Freitag, 6. Oktober, findet die Finalshow der MEGA Bildungsmillion 2023 am Erste Campus in Wien statt. Folgende sechs Bildungsinitiativen aus den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Entrepreneurship stehen dabei im diesjährigen Finale:



• Ackernomie - nachhaltiges Wirtschaften (www.acker.co/Oesterreich)

• Changemaker Markttag (www.wu.ac.at/gruenden/programme/wu-changemaker-program)

• Finanzbildungscoaches an Schulen (www.wu.ac.at/wipaed/uni-schule-ges/finanzbildungscoaches)

• Moonshot Pirates (www.moonshotpirates.com)

• Young Entrepreneurs Programme (www.young-entrepreneur.eu)

• Zukunftstag – dein Crashkurs fürs Leben (www.zukunftstag.org)



Alle Finalprojekte erhalten je 80.000 Euro Wachstumsförderung sowie Zugang zu Coaching in der MEGA Academy. Vor Ort werden aus diesen Finalisten im Rahmen der großen MEGA Bildungsshow drei Siegerprojekte gewählt, die je 200.000 Euro erhalten. Die MEGA Bildungsstiftung lädt Vertreterinnen und Vertreter aller Medien zur Veranstaltung ein:



Presse- & Fototermin:

6.10.2023, 18:30 Uhr

Eingang „Grand Hall“, Erste Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien



Interview-, Video- & Fotomöglichkeiten mit Vertreterinnen und Vertretern der Final-Projekte, der Jury und der MEGA Bildungsstiftung, Siegerinterviews etc.

Die MEGA Bildungsshow selbst startet um 19:00 Uhr und endet um 20:30 Uhr. Danach Aftershowparty mit Drinks, Fingerfood & DJ Alex List von Radio Wien.



Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung und Ansprechpartnerin vor Ort:

Julia Kernbichler

Kommunikation & Marketing, MEGA Bildungsstiftung

julia.kernbichler @ megabildung.at

+43 664 196 82 86

https://www.megabildung.at