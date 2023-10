Karner: Österreich sendet weitere Hilfsgüter nach Libyen

100 Familienzelte mit Heizungen, 1.200 Feldbetten, 2.800 Decken und 2.100 Hygienepakete wurden lybischen Behörden übergeben – Hilfspaket im Wert von über 250.000 Euro

Wien (OTS) - Nach dem verheerenden Bruch von zwei Staudämmen am 11. September 2023 in der im östlichen Libyen gelegenen Stadt Derna leistet das österreichische Innenministerium im Rahmen der internationalen Katastrophenhilfe weitere Unterstützung für die betroffenen Menschen vor Ort. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariterbund sowie aus eigenen Beständen des Innenministeriums bzw. der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU GmbH) wurden am 2. Oktober 2023 Hilfsgüter nach Libyen transportiert.

Innenminister Gerhard Karner sagte: „Österreich unterstützt mit einer weiteren Hilfslieferung die Betroffenen in der Region. Diese Lieferung ist ein Zeichen der Solidarität mit jenen Menschen, die von den Unwettern schwer getroffen wurden. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die die Auslieferung des Hilfspakets ermöglicht haben.“

210 Paletten Hilfsgüter wurden Montagfrüh in ein Transportflugzeug geladen. Zur Mittagszeit landen in Bengasi je 100 Familienzelte, elektrische Zeltheizungen und Kabeltrommeln sowie 83 Zeltbeleuchtungen, 1.232 Feldbetten, 2.832 Decken, 432 Polster und 2.112 Hygienepakete, die jeweils den Monatsbedarf einer fünfköpfigen Familie abdecken.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at