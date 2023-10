Die Psychologie hinter dem Nutzungserlebnis

Im Praxisseminar „UX Psychology“ der Technikum Wien Academy dreht sich alles um das Verständnis von menschlichen Denk- und Verhaltensweisen.

Wien (OTS) - Was macht Nutzer*innen zufrieden beim Benutzen eines Produkts? Warum vetrstehen Nutzer so häufig scheinbar einfache Systeme nicht? Woran scheitert es in so vielen Projekten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die User Experience (UX) Psychology, die für den Erfolg von Projekten immer wichtiger wird. Denn „der Mensch“ bleibt der entscheidende Erfolgsfaktor, an dem sich ein Projekt oder ein Produkt orientieren muss. Doch Menschen sind manchmal schwer berechenbar und verhalten sich anders, als man erwartet. Lässt sich scheinbar irrationales Verhalten aber verstehen, kann es in Projekten zu deren Vorteil berücksichtigt und verwertet werden: Durch das einfache, effiziente und auf psychologischem Wissen basierende Anpassen von Prozessen, Produkten, Kampagnen oder Benutzeroberflächen lassen sich so Zeit, Kosten und Nerven sparen.

Der Bedarf ist groß

Verena Seibert-Giller, Gründerin der „UX Psychology e.U.“, die bereits 30 Jahre Erfahrung in der „User Experience Psychology“ vorweisen kann, weiß um die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Psychologie und Technik. Mit ihrer Erfahrung und den von ihr entwickelten einzigartigen Lehrinhalten leitet sie das zweitätige Praxisseminar „UX Psychology“ an der Technikum Wien Academy, in dem umfangreich über das Thema informiert wird.

Wurden Psychologie und Technik früher oft separat betrachtet, weil bei der Entwicklung komplexer technischer Produkte der Wirkung auf den Menschen nur zweitrangig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, so erhält Psychologie in der Technik nun immer mehr Raum, erklärte die Dozentin unlängst im Technikum Podcast. Wer sich heutzutage nicht mit intuitiver User Experience beschäftigt, verliert potenzielle Interessent*innen bzw. Kund*innen – wer menschliche Verhaltensweisen dagegen studiert und berücksichtigt, kann schnell eine höhere Kundenzufriedenheit aber z.B. auch eine bessere Arbeitssicherheit erzielen.

Vielschichtige Anwendungsbereiche

Im Seminar wird mit der von der Dozentin entwickelten innovativen Methode der UX Psychology Lens® gearbeitet. So werden die wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung und Bewertung von Systemen für ein gelungenes Nutzungserlebnis anwendungsorientiert vermittelt. Anhand von Beispielen, Videos, Erfahrungen und Fallstudien erfahren die Teilnehmenden unter anderem, warum zu viel Auswahl unzufrieden macht, warum man beim Geld abheben vor dem Geld die Karte bekommt und welche Rolle unser Gehirn für das Erstellen einer Benutzeroberfläche spielt.

Das Seminar findet am 23. und 24. Oktober statt und richtet sich in erster Linie an alle Personen, die sich für die Psychologie hinter der User Experience interessieren. Auch aus unternehmerischer Sicht ist das Praxisseminar von Bedeutung, weil der Faktor „menschliches Interesse“ für Produkte oder Projekte – gerade in der zunehmend digitalisierten Zukunft – eine immer wichtigere Rolle spielen wird.

Interessierte können sich über die Website der Technikum Wien Academy für einen Zoomtermin am 5. Oktober um 17:00 anmelden, an welchem die Dozentin Fragen zum Seminar beantwortet: https://academy.technikum-wien.at/anmeldung-zum-online-infoabend-user-psychology/

Factbox zum Praxisseminar

User Experience Psychology

Termin: 23.-24. Oktober 2023

Organisationsform: in Präsenz, 1200 Wien, Höchstädtplatz 6

Kosten in EUR: 1440.- inkl. MwSt.

Mehr Infos unter: https://academy.technikum-wien.at/seminare/user-experience-psychology/

Über die Technikum Wien Academy

Die Technikum Wien Academy, eine Marke der Technikum Wien GmbH, ist die Weiterbildungs- und Digitalisierungs-Akademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie bietet Seminare, Zertifizierungen, akademische Lehrgänge, postgraduale Master-Lehrgänge, Pre College-Programme für internationale Studierende sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen an. Darüber hinaus hat die Technikum Wien Academy seit 2005 Erfahrung mit der Abwicklung von Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den österreichischen Arbeitsmarkt.



Oberstes Ziel der Technikum Wien Academy ist es, lebenslanges Lernen an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Damit leistet sie vor dem Hintergrund des immer rascheren Technologiewandels einen bedeutenden Beitrag für die Innovationskraft und Effizienz von Unternehmen, um den Technologie- und Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.





