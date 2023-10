NÖ Industrie: 25.000 Besucherinnen und Besucher bei den Tagen der offenen Tür 2023

Von Mittwoch bis Samstag gewährten rund 40 Industriebetriebe in ganz Niederösterreich der interessierten Öffentlichkeit Einblicke in ihre Produktionen.

Wien/St. Pölten (OTS) - „Es freut uns, dass wir rund 25.000 Besucherinnen und Besucher in den Betrieben begrüßen konnten“, ziehen Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ), und Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Bilanz über die Tage der offenen Tür 2023 in der NÖ Industrie. Zugleich bedanken sie sich bei den teilnehmenden Unternehmen für ihr Engagement.

Die von der IV NÖ und der WKNÖ gemeinsam organisierte Veranstaltung vom 27. bis 30. September hatte das Ziel, das Bewusstsein für die Industrie zu stärken. „Die Tage der offenen Tür haben nicht nur die Tore der Industrie geöffnet, sondern auch die Augen der Besucherinnen und Besucher für die faszinierende Welt hinter den Kulissen. Die Veranstaltung hat dazu beigetragen, das Interesse an unserer Industrie in den Menschen weiter zu intensivieren und die Vielfalt der Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, sagt IV-NÖ-Präsident Salzer.

Reges Interesse seitens der Schulen

WKNÖ-Spartenobmann Schwarzl unterstreicht: „Junge Menschen wurden als besondere Zielgruppe angesprochen, um sich ein Bild von der modernen Industrieproduktion machen. Es freut uns daher ganz besonders, dass so viele Schulklassen in die Betriebe gekommen sind. Die Begeisterung und das Interesse der jungen Generation sind entscheidend für die Zukunft unserer Industrie.“

Führungen, Workshops und High-Tech

Die rund 40 teilnehmenden Industriebetriebe boten ein abwechslungsreiches Programm: angefangen bei Werksführungen, Workshops und Unterhaltung für Kinder bis hin zum Ausprobieren von High-Tech-Gadgets und Informationen rund um die Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen.

Bilder zu den Tagen der offenen Tür 2023 finden Sie in der Online-Fotogalerie auf der Webseite: www.entertowin.at

