FH Campus Wien lädt am 19. Oktober zu Tax Management-Symposium „e-Rechnung in Österreich“

Wien (OTS) - Wie reagiert Österreich auf den internationalen Trend zur e-Rechnung? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines ganztägigen Symposiums des Studiengangs Tax Management an der FH Campus Wien. Die Veranstaltung bietet einen Überblick zum EU-Kommissionsvorschlag „VAT in the Digital Age“ – kurz „ViDa“, der die Einführung der e-Rechnung bei grenzüberschreitenden B2B-Transaktionen verpflichtend vorsieht.

Die Zukunft der e-Rechnung in Österreich

Dr. Friedrich Stanzel, Departmentleiter Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik sowie Studiengangsleiter Tax Management und Dr.in Bianca Wöhrer, Lehrende im Studiengang Tax Management, laden Branchenvertreter*innen und Interessierte zur Teilnahme und zum Austausch ein. Namhafte Expert*innen aus Verwaltung, Interessensvertretungen und Praxis beleuchten in Vorträgen und Diskussionen die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema e-Rechnung und zeigen anhand von Best-Practice-Beispielen, wie diese auch in Österreich implementiert werden kann. Darüber hinaus stellen Softwareanbieter*innen in Workshops technische Lösungsmöglichkeiten für einen erfolgreichen Einsatz der e-Rechnung vor. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Paneldiskussion mit e-Rechnungsprovidern sowie KMU-Vertreter*innen.

Symposium: e-Rechnung in Österreich

Donnerstag, 19. Oktober 2023, 9.00-17.00 Uhr mit anschließendem Ausklang und Networking

FH Campus Wien, Audimax F.E.01

Favoritenstraße 222, 1100 Wien

Auszug des Programms

Die Einführung der e-Rechnung – Überblick EU-Kommissionsvorschlag zu „VAT in the Digital Age“ und Umsetzung in verschiedenen EU-MGS

Mag. Alexander Kollmann | Head of Tax Technology Schwarz-Gruppe

Status Quo EU und Österreich sowie Auswirkungen aufgrund des RL-Vorschlags ViDA

Mag. Bernhard Kuder | BMF

Präsentation Umfrage „E-Rechnung: Status Quo in Österreich“ und Überblick E-Rechnungsservices der WKÖ

Dr. Gerhard Laga | AK E-Billing bei AustriaPro und WKÖ Servicemanagement und IKT

Best-Practices - was sich bei der Einführung von e-invoicing aus Unternehmenssicht bewährt hat

Mag. Susanne Machanek | Partnerin EY

Paneldiskussion mit Expert*innen aus der Finanzverwaltung, KSW, WKÖ, IV und Praxis

Moderation: Stefan Groß | Vorstand im Verband elektronische Rechnung (VeR) und Partner der Kanzlei Peters, Schönberger & Partner

Vorträge und Workshops mit Softwareanbieter*innen

wie z.B. SAP, BMD, SPS Commerce und Everbill

Anmeldung und Teilnahmekosten

Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 6. Oktober 2023 unter taxmanagement @ fh-campuswien.ac.at.

Das gesamte Programm finden Sie hier.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studiengängen und Hochschullehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

