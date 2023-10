Theaterpreis NESTROY 2023

Wien (OTS) - Die diesjährige NESTROY-Gala, veranstaltet vom Wiener Bühnenverein, findet am Sonntag, 5. November 2023, ab 19:00 Uhr im Wiener Volkstheater statt. 39 Nominierte und zwei Preisträger*innen in 13 Kategorien stehen im Mittelpunkt der Verleihung, der Preis für das Lebenswerk geht an Emmy Werner, den Autor*innenpreis erhält Thomas Perle. Durch den Abend führen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher. ORF III überträgt die Preisverleihung live-zeitversetzt ab 21:05 Uhr.

39 Nominierte und zwei bereits fixierte Preisträger*innen in 13 Kategorien stehen am 5. November 2023, ab 19:00 Uhr im Mittelpunkt der glanzvollen NESTROY-Gala im Volkstheater Wien.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer

„Die österreichischen Theaterbühnen sind Teil unseres kulturellen Erbes: Sie sind Orte der Konfrontation und Provokation, Projektionsfläche aktueller Diskurse und Experimentierfelder. Theater versteht es, uns spielerisch zu unterhalten, zu inspirieren und in andere Wirklichkeiten zu entführen. Der NESTROY holt jene Menschen ins Scheinwerferlicht, die durch ihre herausragenden künstlerischen Leistungen die Vielfalt und Relevanz des Theaters immer wieder aufs Neue bestärken. Auf großer Bühne, mit den Zuseherinnen und Zusehern vor den Bildschirmen, feiern wir Theater in all seinen Facetten. Allen Nominierten herzliche Gratulation und viel Glück!“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler

„Jedes Jahr feiern wir in der NESTROY-Gala die vitale österreichische Theaterlandschaft. Es freut mich, dass dieses Fest der Bühnenkunst heuer nach vielen Jahren wieder im wunderbar sanierten Wiener Volkstheater über die Bühne geht und wir so viele Künstler*innen aus den Bundesländern hier in Wien begrüßen dürfen. In einer Zeit, in der neue und alte, soziale und weniger soziale Medien permanent um unser aller Aufmerksamkeit buhlen, erscheint es mir von besonderer Bedeutung, zusammenzukommen, zurückzublicken und sich gemeinsam zu freuen über das Gelungene. Den Nominierten drücke ich die Daumen und allen Mitfeiernden wünsche ich ein fröhliches Fest.“

Wie bereits im Vorjahr präsentieren ORF-Moderatorin Nadja Bernhard und ORF-III-Moderator Peter Fässlacher die Preisträgerinnen und Preisträger. Für das Buch konnte erneut Kabarettist, Autor und Moderator Gerald Fleischhacker gewonnen werden, Regie führt André Turnheim. Musikalisch wird der Abend von der Band pt art unter der Leitung von Norbert Hebertinger begleitet.

Franz Patay, Präsident des Wiener Bühnenvereins

„Die 24. NESTROY-Preisverleihung findet heuer im Wiener Volkstheater statt, das die Gala zuletzt im Jahr 2005 beherbergte. In ihrer ersten Saison als Jury-Vorsitzende hat Alexandra Althoff mit den sieben Jury-Mitgliedern wieder eine bemerkenswert vielfältige und interessante Liste an Nominierten und Preisträger*innen zusammengestellt, die die beachtliche Bandbreite der Wiener und österreichischen Theaterlandschaft widerspiegelt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die diese Gala möglich machen, sowie bei der Jury, die viel Interessantes und Neues in der Saison 2022/23 aufgespürt hat und wünsche allen Nominierten toi toi toi und einen schönen Abend bei der NESTROY-Gala 2023!“

Zwei NESTROY-Preisträger*innen stehen bekanntlich bereits fest

Der Preis für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an die Schauspielerin, Regisseurin und ehemalige Direktorin des Wiener Volkstheaters Emmy Werner, den NESTROY-Autor*innenpreis für das „Beste Stück“ erhält der Dramatiker Thomas Perle für die österreichische Erstaufführung von „karpatenflecken“ am Burgtheater.

Auf der Suche nach den Besten

Über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheidet die Jury bestehend aus sieben Kritikerinnen und Kritikern: Margarete Affenzeller, Karin Cerny, Sonja Harter, Wolfgang Kralicek, Petra Paterno, Martin Thomas Pesl und Susanna Schwarzer unter dem Vorsitz von Alexandra Althoff.

Alexandra Althoff, NESTROY-Juryvorsitzende

„Hinter uns liegt eine Entdeckungsreise, der Besuch von fast eintausend Vorstellungen der Saison 2022/23 und zig Stunden aufregende Diskussionen der Jury. 36 Nominierungen gehen an 22 Theaterinstitutionen und Freie Theatergruppen in Österreich und stehen für radikale Wertschätzung der erbrachten herausragenden künstlerischen Leistung. Unter den Nominierten ist der jüngste noch keine 18 und die Nestorin, die für ihr Lebenswerk geehrt wird, hat gerade ihren 85. Geburtstag gefeiert. Durch eine glückliche Fügung findet die NESTROY-Gala heuer im Volkstheater statt, der langjährigen Wirkungsstätte von Preisträgerin Emmy Werner. Vielfältige künstlerische Perspektiven auf die Fragen unserer Zeit hat die österreichische Theaterlandschaft zu bieten. Dass sie auch international ist, zeigen über zehn Nationalitäten unter den Theaterschaffenden in den 13 Kategorien. Neben den nominierten tradierten und zukunftsweisenden künstlerischen Produktionen, unterschiedlichen Theaterformen und Ästhetiken, möchte ich die gut besuchten Häuser und viele ausverkaufte Vorstellungen nicht unerwähnt lassen – von den Theatersälen bis zum Stadl.“

Die Ausrichtung der Gala erfolgt durch den Wiener Bühnenverein in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Informationssender ORF III, der die Verleihung, wie auch in den Vorjahren, live-zeitversetzt ab 21:05 Uhr übertragen wird. ORF 2 berichtet im „kulturMontag“ am 6. November ab 22:30 Uhr über die Gala.

NESTROY-ORF-III-Publikumspreis

Für den NESTROY-ORF-III-Publikumspreis stehen heuer wieder jeweils fünf Schauspielerinnen und Schauspieler zur Wahl: Anja Herden, Nicole Heesters, Valerie Pachner, Stefanie Reinsperger, Doris Uhlich, Rainer Galke, Oskar Haag, Felix Kammerer, Robert Meyer und Nick Romeo Reimann.

Die Abstimmung für den ORF-III-Publikumspreis startet am Donnerstag, dem 19. Oktober, unter http://tv.orf.at/orfdrei und endet am Freitag, dem 3. November, um 23:59 Uhr. „Kultur Heute“ stellt täglich ab Donnerstag, dem 19. Oktober, um 19:45 Uhr die Nominierten mit Kurzporträts vor.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber

„Kunst- und Kulturschaffende sowie die österreichischen Kulturbühnen bestmöglich zu unterstützen ist ein zentrales Anliegen von ORF III. Dies gelingt einerseits durch eine umfangreiche Berichterstattung, vor allem im werktäglichen Kulturmagazin ‚Kultur Heute‘, andererseits durch die Ausstrahlung von Produktionen der österreichischen Theaterszene. Die Live-Übertragung der NESTROY-Gala – des wichtigsten Theaterpreises im deutschen Sprachraum – bietet zusätzlich die Gelegenheit, unserem Publikum die herausragenden Leistungen der österreichischen Theatermacherinnen und Theatermacher näherzubringen. Möglich ist das nur durch das herausragende Engagement unserer Partnerinnen und Partner. Daher ein großes Dankeschön an Vereinigte Bühnen Wien-Geschäftsführer Franz Patay und den Wiener Bühnenverein, sowie an die vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause ORF, die diesen umfassenden Programmpunkt jährlich ermöglichen.“

Die Liste aller Nominierungen entnehmen Sie bitte einer weiteren Aussendung.

Bilder-Download NESTROY-Logo, Statuette, Moderator*innen: https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/rKJ9YZxbx4jeE9a

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Siegert-Berg, Wiener Bühnenverein

Tel.: 01/588 30-1531, 0664 85 60 363

presse @ nestroypreis.at, www.nestroypreis.at