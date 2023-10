Sportwettenanbieter Cashpoint fordert besseren Spieler:innenschutz

Verantwortungsvolle Sportwetten schützen Spieler:innen und Unternehmen

Gerasdorf (OTS) - Der österreichische Sportwettenanbieter Cashpoint fordert einmal mehr einen besseren Spieler:innenschutz. Aufgrund der föderalen Regulierung des Sportwettenmarktes gebe es neun verschiedene Spieler:innenschutzbestimmungen. Das sei angesichts der Größe des Landes und der wachsenden Bedeutung von online Angeboten jedoch nicht mehr zeitgemäß, so das Unternehmen. „ Eine bundesweit einheitliche Regulierung muss Nutzer:innen von Sportwetten und Unternehmen gleichermaßen schützen “, meint Michael Wondra, Geschäftsführer der Cashpoint Sportwetten Vertrieb GmbH.

„ Sportwetten sind Unterhaltung und verlangen hohes Verantwortungsbewusstsein. Cashpoint nimmt diese Verantwortung ernst. Deswegen sind wir auch Vorreiter beim Jugend - und Spieler:innenschutz “, führt Wondra weiter aus. Das Unternehmen ist als erster Anbieter Österreichs seit 2014 freiwillig von der Global Gambling Guidance Group G4 zertifiziert und wird jährlich von dieser überprüft. Auch arbeitet Cashpoint seit Jahren eng mit dem Institut für Glücksspiel und Abhängigkeit zusammen.

Sein hohes Verantwortungsbewusstsein unterstreicht das Unternehmen auch beim Jugendschutz. In seinen Wettcafés gibt es die strengsten Zugangskontrollen der Branche mittels Drehkreuz und Zugangskarte.

Da die Lizenzen für Sportwettenanbieter durch die Bundesländer vergeben werden, fehlt jedoch ein bundeseinheitlicher Schutz für gefährdete Spieler:innen.

So gebe es keine bundesweiten und plattformübergreifenden Sperrdateien für gesperrte Spieler:innen moniert das Unternehmen.

Wondra erklärt: „ Ein Spieler, der sich aufgrund problematischen Wettverhaltens selbst sperren lässt oder von uns gesperrt wurde, kann zwar bei uns bundesweit und auch online nicht mehr wetten, beim Mitbewerb jedoch schon. “

Zwar gebe es in Wien eine vom Magistrat verwaltete plattformübergreifende Sperrdatei, diese gilt jedoch nur für Wien. Ob der Mitbewerb in Niederösterreich bspw. diese anwende, wisse niemand.

Aus Sicht von Cashpoint sei daher die Einführung einer bundesweiten, plattformübergreifenden Sperrdatei für problematische Spieler:innen Minimum für einen verbesserten Schutz und einfach umsetzbar: „ Das könnte durch eine Vereinbarung der Länder digital schnell geschehen “ findet Wondra.

Cashpoint operiert bewusst ausschließlich in regulierten Märkten. Das Unternehmen erhofft und erwartet sich von einer guten Regulierung das Zurückdrängen des Grau- und Schwarzmarktes. Nur so ließen sich die hohen Standards gegen Geldwäsche und Wettmanipulation, sowie für den Spieler:innenschutz garantieren.

Daher müsse in einem weiteren Schritt der Grau- und Schwarzmarkt ausgetrocknet werden ist Wondra überzeugt. Insbesondere viele online Anbieter von Sportwetten außerhalb Österreichs hielten sich nicht an die inländischen Vorgaben.

„ Hier bedarf es größerer Anstrengungen. Zum Schutz der Spieler:innen als auch der heimischen Anbieter, die sich ja bewusst und zu Recht der Regulierung unterwerfen “, fordert Wondra.

Cashpoint ist daher seit einem Jahr im Dialog mit Politik und Verwaltung im Bund und den Bundesländern, um hier Verbesserungen für Spieler:innen, die Unternehmen und letztlich auch die Verwaltung zu erwirken.

„ Ich bin zuversichtlich, dass die nun stärker geführte Diskussion über Sportwetten zu Verbesserungen führen wird “, so Wondra abschließend.

Über Cashpoint : Das Unternehmen ist offiziell lizensiert und bietet seit 1996 Sportwetten über eine online Plattform und App sowie an über 650 stationären Annahmestellen wie Wettbüros, Kiosk- Systeme, Selbstbedienungsterminals als auch Shop-in-Shop Lösungen an.

In Österreich betreibt Cashpoint 49 Wettcafés.

Cashpoint bietet Sportwetten nicht nur in Österreich, sondern auch an ca. 1.400 Annahmestellen in Belgien, Dänemark und Deutschland an.

Seit 2005 gehört CASHPOINT zur deutschen Gauselmann Gruppe in Espelkamp. Das seit seiner Gründung 1957 familiengeführte Unternehmen hat aktuell weltweit über 15.000 Mitarbeiter:innen und ist Deutschlands größter Spielbanken Betreiber und Europas führender Produzent und Anbieter in der Automatenwirtschaft im Entertainment Bereich sowie in cash und financial solution Systemen.

