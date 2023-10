Gründungen von Primärversorgungseinheiten nehmen Schwung auf – 50. Einrichtung eröffnet

Gesundheitsminister Rauch: Wesentliche Bausteine zukünftiger Gesundheitsversorgung – Win-win-Situation für PatientInnen sowie MedizinerInnen, Gesundheits- und Sozialberufe

Wien (OTS) - Die Attraktivierung der Primärversorgung in Österreich durch den Aufbau- und Resilienzplan der EU und die im Juli beschlossenen gesetzlichen Erleichterungen für die Gründungen von Primärversorgungseinheiten entfalten immer stärker ihre Wirkung. Für Gesundheitsminister Johannes Rauch ist die sich abzeichnende neue Gründungsdynamik nicht nur aus gesundheits- und versorgungspolitischen Gründen wichtig, er hält auch den Zeitpunkt ideal für GründerInnen: „In Österreich muss jeder Mensch Zugang zu einer guten öffentlichen Gesundheitsversorgung haben. Dafür müssen wir die ersten Anlaufstellen im Gesundheitswesen stärken. Das haben wir uns vorgenommen, das setzen wir um. Im Falle der Primärversorgungseinheiten geschieht das durch eine attraktive finanzielle und bereits bewährte organisatorische Unterstützung durch den gesamten Gründungsprozess und darüber hinaus.“

Mit Oktober eröffnen österreichweit weitere fünf Einrichtungen ihre Pforten, drei davon in Wien und je eine Einrichtung in der Steiermark sowie erstmals auch in Vorarlberg:

Wien:

10. Bezirk: Kinder-PVE - Kinder- und Jugendärzte im CAPE10:

Dr. Sevinc Yildirim & Partner im Cape 10 (Sonnwendviertel)

12. Bezirk: Praxis Wilhelmstraße - Primärversorgungszentrum für Allgemein- und Familienmedizin

Dr.in Müller, Dr.in Reiter, Dr. Vogel

15. Bezirk: PVZ Fünfhaus

Im ehemaligen Kaiserin Elisabeth Spital; Schweglerstraße;

Entstand aus der Gruppenpraxis Dr. Ouhadi & Dr. Pilz

Steiermark

Admont: PVE Diakonissen Admont (neu übernommen und wiedereröffnet)

Vorarlberg:

Bregenz: PVE Allgemeinmedizin Vorkloster

Dr.in Tonko, Dr.in Fischer, Dr. König, Dr. Grabher, Dr. Künz

Primärversorgungseinheiten haben die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag sowohl von Ärztinnen und Ärzten und den Angehörigen der Gesundheits- und Sozialberufe wesentlich verbessert. Das bestätigt die hohe Arbeitszufriedenheit aller Beteiligten in den bereits gegründeten Einheiten.

Die Vorteile der Patientinnen und Patienten erklärt Eva Pilz, die im 15. Wiener Gemeindebezirk ihre Gruppenpraxis in eine neue PVE umwandelte: „Das Arbeiten in einem Primärversorgungszentrum bedeutet für uns erstmals die Möglichkeit, die Erwartungen, die an eine gute Versorgung der Bevölkerung geknüpft sind, tatsächlich erfüllen zu können. Mit unserem multiprofessionellen Team, in dem Ordinationsassistent:innen, Ärzt:innen, Pflegepersonal, Diätologin, Sozialarbeiter:innen und Psychotherapeutin unmittelbar zusammenarbeiten, erhalten Patient:innen die Hilfe, die sie benötigen, schnell und umkompliziert - direkt vor Ort in dem Umfeld, das ihnen vertraut ist. So kann Akutversorgung, die Versorgung chronisch kranker Menschen sowie eine gute psychosoziale Versorgung gelingen.“

Rauch: „PVE sind Win-win-Einrichtungen“

Angesichts dessen, sieht Gesundheitsminister Johannes Rauch eine „Win-win-Einrichtungen für die PatientInnen und die Beschäftigten: „Primärversorgungseinheiten stellen die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten klar ins Zentrum und entlasten gleichzeitig Spitalsambulanzen. Sie sind neben den Einzelordinationen und den Gruppenpraxen zentrale Bausteine der Zukunft unserer Gesundheitsversorgung. Die Patientinnen und Patienten profitieren von längeren Öffnungszeiten, der umfassenden Versorgung durch verschiedene Disziplinen und Gesundheits- sowie Sozialberufe und durch mehr Zeit für Untersuchungen und Beratungsgespräche. Die Ärztinnen und Ärzte sowie die Angehörigen der Gesundheits- und Sozialberufe profitieren durch die Arbeit und den Austausch in multiprofessionellen Teams und attraktiveren Arbeitsbedingungen.“

