September-Marktanteile: Starkes Wachstum für ServusTV und ServusTV On

Top-Werte für Shows und Live-Sport; Rekord für Heimatleuchten; Über 100 Millionen watched minutes bei ServusTV On

Salzburg (OTS) - ServusTV setzt sich mit 4,8 % Monatsmarktanteil in der Basis 12+ im September (+18 % gegenüber 2022) erneut an die Spitze der österreichischen Privatsender. In der Zielgruppe 12-49 liegt der Monatsmarktanteil bei 3,8 % (+15 % gegenüber 2022). ServusTV On verzeichnet im September 6 Millionen Video Views und über 100 Millionen watched minutes. Somit setzt auch die Video- und Streamingplattform ihr erfolgreiches Wachstum weiter fort (+40 % gegenüber 2022).

König-Fußball sorgt für Top-Werte bei ServusTV und ServusTV On

Der 2:0-Auftaktsieg des FC Red Bull Salzburg bei Benfica Lissabon war zugleich ein Volltreffer für ServusTV und ServusTV On. Die Video- und Streamingplattform erzielte mit 89.000 Views den bisher besten Auftakt in die UEFA Champions League Gruppenphase. Bei ServusTV waren beim Sieg der Salzburger 426.000 Fußballfans live dabei, was einem Marktanteil von 18,7 % in der Basis entspricht (17,5 % in der Zielgruppe 12-49) und somit ebenfalls als bester Champions League Saisonauftakt gilt. Das Heimspiel des LASK gegen den FC Liverpool erreichte einen Tag später sogar 92.000 Views bei ServusTV On. Bei ServusTV waren im Schnitt 303.000 Zuseher (15 % Marktanteil in der Basis und 15,5 % in der Zielgruppe) mit dabei. Auch hier: bester Europa League Saisonauftakt bei ServusTV und ServusTV On.

Shows und Heimatleuchten punkten beim Publikum im September

Abseits des Sports konnten im September vor allem die neuen Showformate die Zuseher überzeugen. Der Start der Promi-Quizjagd (6,9 % in der Basis und 5,3 % in der Zielgruppe) zählt im September neben Heimatleuchten zu den Top-3 Hauptabendformaten, das mit 6,8 % Marktanteil den stärksten Monat im aktuellen Jahr feiert. Auch die erste Spezialausgabe von Bares für Rares aus Kitzbühel erreicht mit 5,2 % Marktanteil und 135.000 Zuseher (4,3 % in der Zielgruppe) überdurchschnittliche Werte. "Pi Mal Daumen" erzielt 5,4 % in der Basis 12+ und 3,6 % in der Zielgruppe 12-49. Im Durchschnitt verfolgten 125.000 Zuseher die neue Samstagabend-Show. Bei ServusTV On zählen die Servus Nachrichten zu den stärksten Formaten im September mit rund 420.000 Views.

Ausblick Oktober: Bergwelten – „Die Schande am K2“ & Krimi-Highlight „Der Metzger traut sich“

Am 27. Juli 2023 starb der pakistanische Hochträger Muhammad Hassan am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt. Die Bilder, aufgezeichnet vor Ort von einem ServusTV-Team, sowie die Augenzeugenberichte sorgten für weltweite Schlagzeilen. Am kommenden Montag, 02. Oktober ab 20:15 Uhr zeigt Bergwelten eine Rekonstruktion der Ereignisse und lässt nicht nur Zeugen und Betroffene, sondern auch prominente Höhenbergsteiger zu Wort kommen. Im Anschluss an die Dokumentation widmet sich ab 21:10 Uhr ein Sport und Talk aus dem Hangar-7 Spezial diesen tragischen Ereignissen am K2, unter anderem mit Hans Kammerlander, Sabrina Filzmoser, Willi Steindl. Die nächste Live-Sendung Fahndung Österreich findet am 18. Oktober ab 20:15 Uhr statt. Am 07. Oktober zeigt ServusTV die Verfilmung des Krimi-Bestsellers „Der Metzger traut sich“ mit Simon Schwarz und am 28. Oktober, ab 20:15 Uhr erwartet die Zuseher der vierte Altausseekrimi "Letzter Saibling" mit Johannes Silberschneider in der Hauptrolle.

