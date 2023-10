Wirtschaftsbund: BM Kocher setzt die richtigen Ansätze für den Wirtschaftsstandort

Ausbau der Rot-Weiß-Rot-Karte und Absage an eine 32-Stunden-Woche sind wichtige Signale für die Wirtschaft

Wien (OTS) - Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher unterstrich in der heutigen Pressestunde, dass Mehrarbeit wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit ist. Eine 32-Stunden Woche schadet dem Wirtschaftsstandort. „Nur durch Maßnahmen zum Attraktiveren von Mehrarbeit können wir den Arbeitskräftemangel entgegenwirkten, mit einer Reduktion der Arbeitszeit ist niemanden geholfen, weder den Unternehmern noch den Arbeitnehmern. Bei der Pflege oder der Polizei, wo ein enormer Arbeitskräftemangel herrscht, würde eine Arbeitszeitverkürzung nur zu einer Verschärfung der Situation führen, der ‚Schmäh‘ mit der Produktivität kann nicht pauschal auf alle Branchen angewendet werden“, begrüßt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger die Aussagen Kochers.

Außerdem zeigt sich die bereits erfolgte Vereinfachung der Rot-Weiß-Rot-Karte als eine Maßnahme, die von Unternehmen positiv angenommen wird und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. „Es braucht den Zuzug von Fachkräften für den Arbeitsmarkt, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten“ Angesichts der angespannten Lage am Arbeitsmarkt sei es laut Egger wichtig, „Potenziale im Inland als auch im Ausland zu schöpfen, damit wir beim nächsten wirtschaftlichen Aufschwung die Nachfrage an Arbeitskräften decken können“, so Egger weiter.

Keine Nachfragen kamen in der Pressestunde von Barbara Battisti und Christoph Kotanko zum Energiekostenzuschuss 2 auf den Unternehmer schon seit nunmehr 10 Monaten warten. „Martin Kocher nimmt seine Aufgabe ernst und hat bereits den Richtlinien-Entwurf an die Europäische Kommission gesendet. Wir würden uns wünschen, dass der Koalitionspartner seine Aufgabe genauso ernst nimmt und aufhört, beim Energiekostenzuschuss zu blockieren, damit Unternehmen endlich die angekündigte Hilfe des EKZ 2 in Anspruch nehmen können“, so Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

