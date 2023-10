Die IGBO begrüßt 80 jungen Kameradinnen und Kameraden des Ausmusterungsjahrganges General Körner

Gratulation zum erworbenen Bakkalaureat und zur Beförderung zum Leutnant!

Wien (OTS) - Der Festakt am Freitag und die heutige gemeinsame Übernahme mit Milizoffizieren in die Reihen des Bundesheeres wird mit Sicherheit bis zum Ende der Dienstzeit ihnen allen wie allen ihren Vorgängerinnen und Vorgängern in bester Erinnerung bleiben.

Die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere und Berufsoffizierinnen (IGBO) kämpft seit mehr als dreißig Jahren dafür, dass die akademische Qualifikation der Absolventen und Absolventinnen der Theresianischen Militärakademie anerkannt wird.

Bei einem Gesprächstermin mit Frau Bundesministerin Magistra Tanner am Beginn ihrer Amtszeit wurde diese auf die Nichtanerkennung des akademischen Grades für die Offiziere des Truppendienstes hingewiesen. Sie hat daraufhin festgestellt, dass dies eine Ungleichbehandlung sein könnte.

Die IGBO hat nunmehr ein Rechtsgutachten eingeholt, das die erste Beurteilung von Bundesministerin Magistra Tanner klar bestätigt und die Behebung dieser Ungleichbehandlung dringend anrät.

Die IGBO ersucht daher die Frau Bundesministerin, den Herrn Vizekanzler Mag. Kogler und den Herrn Bundeskanzler Mag. Nehammer, die festgestellte Ungleichbehandlung der Offiziere des Bundesheeres rasch zu beseitigen und bietet dazu auch persönliche Gespräche zu Detailfragen an.

Dr. Siegfried Albel, Obst i.R.

Präsident der IGBO

