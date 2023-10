illycaffè präsentiert die Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro

Der erste Kaffee, der aus regenerativer Landwirtschaft stammt

Triest (OTS) - illycaffè feiert den International Coffee Day mit der Präsentation der Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro - der erste Kaffee aus regenerativer Landwirtschaft mit regenagri®-Zertifizierung, der gemeinsam mit der Federation of coffee producers of the Cerrado Mineiro entwickelt wurde.

illycaffè arbeitet seit langem daran, die Auswirkungen des Klimawandels in der gesamten Lieferkette zu minimieren. Dies fängt beim Kaffeeanbau an, für den das Unternehmen die nachhaltige regenerative Landwirtschaft fördert. Dies ermöglicht eine angemessene Nährstoffversorgung der Pflanzen, eine natürliche Regeneration des Bodens und damit eine Reduzierung der CO2-Emissionen. Darüber hinaus ermöglicht diese neue Art des Anbaus eine Verbesserung der Gesundheit des Ökosystems dank der größeren Artenvielfalt der zur Bodenbedeckung und Bodendynamik verwendeten Arten. In der Region Cerrado Mineiro, in der das Unternehmen seit über dreißig Jahren mit lokalen Erzeugern zusammenarbeitet, wird Arabica Selection Brasile unter Anwendung der bewährtesten regenerativen, regenagri®-zertifizierten Praktiken angebaut.

„Die Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro ist das Ergebnis langjähriger Beziehungen, die wir mit der Federation of coffee producers of the Cerrado Mineiro aufgebaut haben. Wir sind uns der Dringlichkeit, eine Lösung für die Auswirkungen des Klimawandels zu finden, bewusst. Diese Herausforderung kann nur mit vereinten Kräften bewältigt werden. Wir haben die besten Methoden zur Stärkung und Regeneration des Ökosystems herausgearbeitet, um den ersten 100%igen Arabica-Kaffee aus regenagri®-zertifizierter regenerativer Landwirtschaft zu produzieren“, so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè:

Ergebnisse der von illycaffè ausgewählten regenerativen landwirtschaftlichen Methoden sind der Rückgang der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Regeneration des Bodens, der Erhalt der Biodiversität und die gesunde Produktivität des Bodens. Dieses Modell verlagert den Schwerpunkt von der Pflanze auf den Boden und bietet die besten natürlichen Lösungen, um ihn zu nähren, zu stärken, und ihn fruchtbar und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse zu machen.

Die Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro mit Noten von Karamell und Nüssen ist in der 250g-Dose erhältlich auf illy.com.

